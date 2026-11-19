Una parte dei crediti fiscali del Superbonus che le imprese contavano di utilizzare nel 2027 dovrà essere recuperata nell'arco di dieci anni, fino al 2036. È quanto prevede una disposizione della nuova manovra finanziaria, contro la quale si stanno mobilitando le associazioni del settore edilizio. Anche Ance Vibo Valentia lancia l'allarme sulle conseguenze per le aziende del territorio, chiedendo al Parlamento di correggere una misura che rischia di sottrarre liquidità a imprese già alle prese con l'aumento dei costi.

«Sulla norma spalma crediti Superbonus servono correttivi. Non si possono cambiare le regole in corsa mettendo in difficoltà le imprese che su quei crediti hanno già fatto affidamento», dichiara Domenico Ceravolo, presidente di Ance Vibo Valentia, l'associazione dei costruttori edili.

Cosa prevede la nuova norma sul Superbonus

Al centro della contestazione c'è l'articolo 37 del disegno di legge di Bilancio 2027, che interviene sui crediti d'imposta generati dai lavori agevolati con il Superbonus, relativi alle spese sostenute nel 2023 e per i quali è stato utilizzato il meccanismo dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Il funzionamento è relativamente semplice. Con lo sconto in fattura, l'impresa ha eseguito i lavori senza ricevere dal committente l'intero pagamento in denaro, acquisendo in cambio un credito fiscale da utilizzare negli anni successivi per compensare imposte e contributi.

Secondo le regole originarie, la quota di questi crediti prevista per il 2027 avrebbe potuto essere utilizzata interamente in quell'anno. La manovra propone invece di suddividerla obbligatoriamente in dieci rate annuali, dal 2027 al 2036.

Per fare un esempio, un'impresa che contava di compensare 100mila euro nel 2027 potrebbe utilizzarne soltanto 10mila in quell'anno, rinviando i restanti 90mila ai nove anni successivi. Non si tratta quindi della cancellazione dei crediti, ma di un allungamento dei tempi per recuperarli, con conseguenze immediate sulla disponibilità finanziaria delle aziende. La disposizione non riguarda indistintamente tutti i crediti del Superbonus ed esclude quelli già sottoposti alla specifica rateizzazione decennale prevista dalla precedente normativa.

Secondo la relazione tecnica della manovra, l'intervento coinvolge a livello nazionale circa 20,5 miliardi di euro di compensazioni previste per il 2027, dei quali circa 18,5 miliardi slitterebbero agli anni successivi. Una soluzione che alleggerirebbe il fabbisogno finanziario dello Stato nel prossimo anno, trasferendo però sui titolari dei crediti il peso dell'attesa.

La preoccupazione dei costruttori vibonesi

Domenico Ceravolo

È proprio questo il punto contestato da Ance Vibo Valentia. Le imprese che hanno praticato lo sconto in fattura hanno già completato gli interventi, sostenuto le spese per materiali e fornitori e pagato i dipendenti. In molti casi hanno programmato i propri impegni finanziari contando sulla possibilità di compensare i crediti secondo le scadenze stabilite in origine.

Il cambiamento prospettato, sostiene l'associazione, penalizzerebbe soprattutto le aziende che hanno mantenuto i crediti fiscali senza cederli ad altri operatori, confidando di poterli utilizzare direttamente per il pagamento delle proprie imposte e dei contributi.

Il rischio denunciato è che, nel 2027, queste imprese debbano trovare nuove risorse per affrontare versamenti che avevano previsto di coprire attraverso la compensazione fiscale.

«Sottrarre liquidità alle imprese in un contesto economico e finanziario difficile, segnato dal caro energia e dal caro materiali, significa condannare alla chiusura chi crea occupazione e sostiene l'economia dei territori», sottolinea Ceravolo.

L'appello alla politica: «Servono correttivi»

La norma è ancora all'esame del Parlamento e, dunque, potrebbe essere modificata prima dell'approvazione definitiva della legge di Bilancio. È su questo passaggio che si concentra la richiesta dei costruttori vibonesi, preoccupati per le possibili ricadute sull'occupazione e sulla tenuta economica del comparto.

Ceravolo rivolge quindi un appello ai rappresentanti politici locali e nazionali: «Facciamo appello a tutte le forze politiche del territorio affinché in sede di conversione parlamentare si trovi una soluzione per salvaguardare le imprese e quindi la crescita del territorio vibonese».