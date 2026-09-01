Il luogotenente Salvatore Todaro è il nuovo referente regionale per la Calabria del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). La nomina è stata ufficializzata dall’organizzazione sindacale, che sottolinea l’esperienza maturata dal militare nel corso della sua lunga carriera nell’Arma.

Todaro, tra i carabinieri con maggiore anzianità di servizio presso il Comando provinciale di Vibo Valentia, ha maturato una significativa esperienza nel settore della polizia giudiziaria e nel contrasto alla criminalità organizzata e alla ’ndrangheta. Nel suo percorso professionale figura inoltre il conferimento della Medaglia Mauriziana.

Il nuovo incarico nel NSC Calabria

Nel nuovo incarico contribuirà al consolidamento del NSC in Calabria, con particolare attenzione alla tutela del personale, alla valorizzazione delle professionalità, agli organici, alle condizioni di servizio e al benessere psicofisico dei militari.

Per il sindacato, Todaro rappresenta anche un punto di riferimento per le nuove generazioni dell’Arma: «Incarna i valori di dedizione e spirito di sacrificio e può rappresentare per i giovani carabinieri un riferimento autorevole, capace di coniugare la tutela dei diritti con i valori di disciplina e dignità».

«A nome mio personale e di tutto il Nuovo Sindacato Carabinieri Calabria – afferma Antonio Noè, segretario generale regionale – rivolgo a Cavaliere Salvatore Todaro i migliori auguri di buon lavoro. La sua nomina è il meritato riconoscimento di una vita spesa per l’Arma e l’avvio di un percorso nuovo e ambizioso, al fianco di tutti i Carabinieri calabresi».