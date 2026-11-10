Il Governo reintroduce la riduzione di 4,8 centesimi delle accise sul diesel dopo due giorni di interruzione. Il nuovo provvedimento, datato 9 novembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sarà in vigore da oggi, martedì 10 novembre, fino al 23 novembre.

Nel Vibonese, intanto, fare il pieno resta particolarmente oneroso. Secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il gasolio in modalità servito supera in media 2,4 euro al litro, con punte di 2,669 euro, mentre i i modalità self service costa mediamente oltre i 2,2 euro al litro. Più contenuto, come è noto, il prezzo della benzina, che va dai 2 euro al litro (self) a circa 2,2 euro (servito).

Lo sconto di 4,9 centesimi al litro e il risparmio sul pieno

Il nuovo decreto interministeriale, firmato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da quello dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ripristina la riduzione dell'accisa sul gasolio di 4 centesimi al litro, che diventano 4,88 centesimi considerando anche l'Iva.

L'intervento utilizza il meccanismo delle cosiddette accise mobili, che permette di destinare una parte delle maggiori entrate Iva, generate dall'aumento dei prezzi petroliferi, alla riduzione della tassazione sui carburanti. Per questa nuova applicazione vengono impiegati 43,2 milioni di euro dell'extragettito registrato nel mese di ottobre.

Tradotto in termini pratici, lo sconto fiscale equivale a un risparmio potenziale di 2,44 euro su un pieno di 50 litri e di circa 2,93 euro su 60 litri, a parità di tutte le altre componenti del prezzo. Non è detto, tuttavia, che la riduzione si trasferisca immediatamente e integralmente sui prezzi esposti alla pompa, influenzati anche dalle quotazioni dei prodotti petroliferi e dalle politiche commerciali delle compagnie.

La misura riguarda esclusivamente il gasolio e non la benzina, che continua a essere sottoposta alla tassazione ordinaria.

Due giorni senza sconto, poi il nuovo intervento

Il provvedimento arriva dopo la scadenza, sabato 7 novembre, della precedente riduzione delle accise. In assenza di una proroga immediata, domenica 8 e lunedì 9 novembre il gasolio è tornato temporaneamente all'aliquota ordinaria, con un aumento della componente fiscale che non si è però necessariamente tradotto in un rincaro equivalente alla pompa. Adesso il Governo interviene nuovamente, assicurando altre due settimane di alleggerimento fiscale.