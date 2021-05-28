L’opera aumenterà gli standard di sicurezza. Prevista una conferenza unificata di tutti i primi cittadini interessati al completamento dell’arteria

Continua il confronto tra Anas e gli enti locali per la condivisione dei progetti relativi al completamento dei lotti della Trasversale delle Serre. L’interlocuzione avviata con i rappresentanti territoriali ha come obiettivo quello di condividere le proposte progettuali, accogliere ulteriori pareri e sciogliere eventuali dubbi e perplessità, nel tentativo di individuare delle soluzioni che possano ricevere il massimo consenso possibile sul territorio prima di sviluppare il progetto definitivo. [Continua in basso]

L’incontro a Vazzano

All’incontro, tenutosi oggi presso il Comune di Vazzano hanno preso parte, tra gli altri, il responsabile Nuove opere della Struttura territoriale Calabria Silvio Canalella, il sindaco del comune di Vazzano Vincenzo Massa, il sindaco del comune di Vallelonga Abdon Servello, oltre ai tecnici comunali.

Tutti i soggetti interessati – riferisce una nota stampa – hanno espresso parere favorevole alle ipotesi progettuali relative al tratto Vazzano Vallelonga, proponendo l’approfondimento di alcune questioni tecniche che verranno affrontate nei prossimi giorni dai Responsabili Anas.

Gli interventi

L’intervento, dallo sviluppo di circa 7 km prevede in prevalenza l’adeguamento della viabilità esistente – costituita dalla strada provinciale 60 – con rettifiche di tracciato e tratti in nuova sede con sezione stradale di tipo C1 (extraurbana).

L’ opera, nel dettaglio, interessa l’abitato comunale di Vazzano con innesto sulla Ss 110 che a sua volta si ricollega ai nuovi tratti della SS 182 già adeguati. Lungo il tracciato sono previsti 11 viadotti per complessivi 2.3 km circa e 1 galleria naturale da 125 m oltre a opere minori di contenimento della sede stradale (muri e paratie).

Tutto questo migliorerà le caratteristiche geometriche dell’attuale strada provinciale, che presenta attualmente elevata tortuosità, incrementando il livello di sicurezza e consentendo l’inserimento del tratto viario nell’itinerario costituito dalla nuova Trasversale delle Serre. [Continua in basso]

Il progetto

Attualmente è in corso la progettazione definitiva da parte dei progettisti incaricati, è stata ultimata la prima significativa fase delle indagini geognostiche mentre sono in corso le indagini ambientali. Il rilievo topografico di dettaglio di supporto alla progettazione definitiva in corso è stato completato e si sta regolarmente procedendo con le attività progettuali da parte dei progettisti.

Nell’ottica della proficua collaborazione che intercorre tra Anas e le Amministrazioni Locali, i sindaci di Vazzano e Vallelonga, si faranno promotori per la convocazione della Conferenza Unificata di tutti i primi cittadini interessati dal completamento della Trasversale delle Serre, impegnandosi a fornire il proprio contributo strategico consapevoli dell’eccezionale rilevanza e degli sviluppi socio economici connessi alla realizzazione dell’opera.