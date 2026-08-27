Il numero dei turisti non aumenta, ma chi sceglie Tropea tende a fermarsi un po’ più a lungo. È questo il dato che emerge dalla fotografia di luglio 2026 fornita dall’Associazione albergatori Tropea: gli ospiti restano sostanzialmente sugli stessi livelli dello scorso anno, mentre aumentano i pernottamenti. Non un boom, dunque, ma neppure quella brusca frenata che le polemiche sull’andamento dell’estate calabrese potrebbero far immaginare.

Nel mese centrale della stagione sono stati dichiarati 30.645 ospiti, appena 169 in meno rispetto ai 30.814 del luglio 2025. Una flessione dello 0,5% che, per dimensioni, equivale sostanzialmente a una situazione di stabilità.

A muoversi in direzione positiva sono invece i pernottamenti, passati da 107.823 a 109.552, con 1.729 presenze in più e una crescita dell’1,6%. È proprio la differenza tra i due indicatori a fornire una delle indicazioni più interessanti: Tropea non ha accolto più persone rispetto a un anno fa, ma è riuscita a generare un numero maggiore di notti trascorse nelle strutture ricettive.

La permanenza media è infatti salita da 3,50 a 3,57 notti. L’aumento del 2,2% è contenuto e non autorizza letture enfatiche, ma assume maggiore significato perché conferma una dinamica già osservata a giugno. Nel mese precedente gli ospiti erano diminuiti in misura più netta, del 3,9%, mentre i pernottamenti erano cresciuti del 2,3%. La durata media della vacanza era così passata da 3,44 a 3,66 notti.

Soggiorni più lunghi, la possibile ricaduta sull’economia

Giugno e luglio sembrano dunque indicare una tendenza comune: meno arrivi o, nel caso dell’ultimo mese, arrivi sostanzialmente stabili, accompagnati però da soggiorni più lunghi. Per una destinazione turistica non è un dettaglio. Un visitatore che rimane più giorni può produrre una ricaduta maggiore non soltanto per alberghi, residence e bed and breakfast, ma anche per ristoranti, stabilimenti balneari, attività commerciali, trasporti e servizi.

Il monito del New York Times

Ed è proprio sul tipo di esperienza offerta al visitatore che si inserisce, quasi come un contrappunto ai numeri, il recente reportage dedicato alla Calabria dal New York Times. Il quotidiano statunitense ha riservato a Tropea un ruolo centrale, descrivendola come una destinazione insieme incantevole e fortemente turistica: da una parte Santa Maria dell’Isola, il centro storico, le ville affacciate sulla rupe e il rapporto spettacolare tra abitato e mare; dall’altra gli effetti della pressione turistica nei periodi di maggiore affluenza, con la proliferazione di bar, negozi di souvenir, attività rivolte ai visitatori e una folla che rischia talvolta di mettere in secondo piano proprio la bellezza della città.

Una lettura che rende ancora più interessante il dato sulla permanenza media. La sfida per Tropea, infatti, non è necessariamente quella di aumentare senza limiti il numero degli arrivi, ma di trasformare la propria enorme notorietà in un turismo capace di fermarsi più a lungo, utilizzare maggiormente i servizi del territorio e cercare un’esperienza che vada oltre la visita concentrata nelle ore di maggiore affollamento. È la stessa contraddizione evidenziata dal giornale americano: il successo internazionale della destinazione rappresenta una straordinaria risorsa, ma deve essere governato per evitare che la pressione dei flussi finisca per ridurne la qualità percepita.

I pernottamenti non bastano per misurare il giro d’affari

Questo, naturalmente, non significa che l’aumento dei pernottamenti si traduca automaticamente in una maggiore redditività. Il dato non dice quanto abbiano speso i turisti, quale sia stato il livello dei prezzi, quanto abbiano guadagnato le imprese né se i benefici si siano distribuiti sull’intero territorio. Per misurare il reale valore economico della stagione servirebbero informazioni sull’occupazione delle camere, sulle tariffe, sui fatturati e sui consumi, elementi al momento non contenuti nella rilevazione.

I numeri forniti da Asalt si riferiscono infatti alle dichiarazioni relative all’imposta di soggiorno del Comune. Ed è proprio questo l’indicatore che presenta l’incremento più consistente. A luglio l’importo dichiarato ha raggiunto 264.253 euro, oltre 30mila in più rispetto ai 233.614 euro dello stesso mese del 2025. La crescita è del 13,1%, dopo il 12,4% già registrato a giugno.

Il divario tra l’aumento del gettito e quello, molto più limitato, dei pernottamenti richiede però cautela. L’imposta può variare in base alle aliquote, alla categoria delle strutture utilizzate, alle esenzioni e alla completezza delle dichiarazioni. Non è quindi possibile concludere che il giro d’affari turistico sia cresciuto nella stessa proporzione. È invece certo che, almeno sulla carta, il Comune dispone di maggiori risorse da impiegare per accoglienza, mobilità, manutenzione e servizi turistici.

La partita sulla qualità della destinazione

Risorse che assumono un peso ancora maggiore alla luce del dibattito sulla necessità di governare il successo della destinazione. Il reportage americano ha infatti acceso i riflettori proprio sul delicato equilibrio tra la vitalità prodotta dal turismo e il rischio che commercio, folla e consumo degli spazi pubblici finiscano per alterare l’identità del centro storico. Una questione che riguarda direttamente anche la qualità dei servizi, la gestione dei flussi e la capacità di rendere sostenibile una notorietà ormai internazionale.

La fotografia di luglio è dunque quella di una Tropea che mantiene le proprie posizioni. Gli arrivi non crescono, ma la sostanziale stabilità degli ospiti e il moderato incremento dei pernottamenti mostrano una destinazione ancora solida. E proprio il fatto che i visitatori tendano a fermarsi più a lungo può rappresentare un indicatore da osservare con attenzione: il futuro della principale destinazione turistica del Vibonese potrebbe giocarsi meno sulla corsa ai grandi numeri e più sulla capacità di aumentare il valore e la qualità di ogni soggiorno.

Per un giudizio sull’intera estate resta comunque decisivo agosto, il mese sul quale si concentra la parte più consistente della domanda nazionale. Solo allora sarà possibile capire se Tropea abbia semplicemente difeso i livelli dello scorso anno oppure abbia consolidato un modello turistico basato su soggiorni più lunghi e, potenzialmente, di maggiore valore, senza dimenticare che nel 2026 la stagione ha registrato un numero significativo di presenze, soprattutto straniere, sin dall’inizio della primavera.