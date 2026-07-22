I professionisti, vincitori del concorso pubblico bandito dall’Ats numero 1, sono stati accolti dai rappresentanti istituzionali e dai vertici amministrativi. Il sindaco Romeo: «Selezionate risorse preparate e motivate che faranno la differenza sul territorio»

Nove nuovi assistenti sociali hanno preso ufficialmente servizio nell’Ambito territoriale sociale numero 1, di cui il Comune di Vibo Valentia è ente capofila. Si tratta dei professionisti risultati vincitori del concorso pubblico avviato dall’Ambito con l’obiettivo di potenziare i servizi sociali di prossimità e la capacità di risposta alle esigenze delle persone e delle famiglie residenti nei Comuni coinvolti.

L’avvio del nuovo incarico è stato accompagnato da un incontro istituzionale al quale hanno partecipato il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, l’assessore comunale alle Politiche sociali Lorenza Scrugli, il sindaco di Francavilla Angitola Giuseppe Pizzonia e il sindaco di Mileto Fortunato Giordano.

Presenti anche il segretario generale del Comune di Vibo Valentia Domenico Libero Scuglia, la dirigente del settore Carla Montesanti e la funzionaria Maria Carmela Naccari, che hanno seguito e supportato il percorso amministrativo e concorsuale conclusosi con l’assunzione dei nove professionisti.

Romeo: «Selezionati professionisti preparati e motivati»

Il sindaco Romeo ha espresso soddisfazione per la conclusione della procedura, sottolineando come l’obiettivo dell’amministrazione e dell’Ambito fosse quello di garantire servizi sociali maggiormente strutturati e affidati a personale qualificato.

«Esprimo la mia più viva soddisfazione per la conclusione di questa procedura concorsuale – ha dichiarato il primo cittadino -. Il nostro obiettivo era quello di assicurare ai cittadini un servizio eccellente e questo bando ci ha garantito di scegliere il meglio, selezionando professionisti preparati e motivati che faranno la differenza sul territorio».

Sulla preparazione dei vincitori si è soffermato anche Scuglia, che ha presieduto la commissione esaminatrice e ha quindi seguito direttamente le diverse fasi della selezione. Il segretario generale ha evidenziato l’alto livello professionale dimostrato dai candidati risultati vincitori.

Scrugli: «Ora abbiamo un ufficio forte e strutturato»

L’ingresso dei nove assistenti sociali consentirà all’ente capofila e ai Comuni dell’Ambito di rafforzare un settore chiamato quotidianamente a confrontarsi con situazioni di fragilità e bisogni sociali complessi. Secondo l’amministrazione comunale, il nuovo personale permetterà di consolidare l’organizzazione degli uffici e di rendere più efficace il supporto destinato ai beneficiari dei servizi.

«Con l’ingresso di questi nove assistenti sociali stiamo finalmente dando forma e sostanza a un settore nevralgico per l’amministrazione – ha affermato l’assessore Scrugli -. Oggi possiamo dire con fierezza di avere un ufficio forte, strutturato e pienamente in grado di rispondere con efficienza alle complesse esigenze della collettività, garantendo un supporto reale e tangibile ai beneficiari ultimi dei nostri servizi».

Soddisfazione è stata manifestata anche dalla dirigente Montesanti, che insieme all’assessore ha lavorato al percorso di potenziamento del comparto sociale.

I sindaci Pizzonia e Giordano hanno infine sottolineato la portata comprensoriale delle nuove assunzioni. L’immissione in servizio dei nove professionisti, hanno evidenziato, rappresenta un risultato per tutti i Comuni appartenenti all’ATS numero 1, chiamati a operare in maniera coordinata per costruire una rete di assistenza più capillare e maggiormente vicina ai bisogni delle persone e alle fragilità presenti sul territorio.