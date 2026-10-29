La manifestazione organizzata dalla Pro loco Vibo Città torna venerdì 30 ottobre con la quinta edizione in pieno centro storico. Il sindaco Enzo Romeo: «Eventi come questo sono capaci di coniugare aggregazione e ricadute favorevoli su tutto il comprensorio»

Vibo Valentia si prepara a vivere la quinta edizione di “Vibo in Fermento – Sulle vie dei Mastri Birrai”, la manifestazione organizzata dalla Pro loco Vibo Città con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il coinvolgimento di partner istituzionali e associativi. L’appuntamento è per venerdì 30 ottobre 2026, a partire dalle 17.30, nel centro storico, con un programma che unisce birra artigianale, gastronomia, musica e momenti di approfondimento. Tra gli obiettivi di quest’anno c’è anche la conquista del marchio nazionale “Sagra di Qualità”, promosso dall’Unpli, l’Unione nazionale Pro loco d’Italia.

«La città di Vibo Valentia si conferma quale polo di interesse per manifestazioni capaci di coniugare la voglia di aggregazione della gente con spunti che hanno ricadute favorevoli su tutto il comprensorio», afferma il sindaco Enzo Romeo, assicurando il sostegno dell’amministrazione comunale a iniziative che sappiano valorizzare le potenzialità del territorio. Eventi che, sottolinea, possono generare opportunità per il tessuto produttivo e turistico locale.

Sulla stessa linea l’assessore al turismo Stefano Soriano, che definisce l’iniziativa «un format che funziona, che ogni anno introduce qualcosa di nuovo alzando l’asticella». Tra le novità di questa edizione, evidenzia, c’è proprio la candidatura al marchio “Sagra di Qualità”, insieme al talk istituzionale dal quale, auspica, potranno emergere «proposte per il settore agricolo in generale di grande interesse».

Per il presidente della Pro loco Vibo Città, Michele Catania, il percorso verso il riconoscimento nazionale rappresenta «un’occasione per valorizzare quanto costruito in questi anni» e dimostrare come la cultura brassicola calabrese, insieme alla gastronomia tipica, possa diventare uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica.

Birrifici artigianali, gastronomia e masterclass

Il programma prenderà il via alle 17.30 nell’atrio di Palazzo Gagliardi, con la masterclass “BeerTaster”, organizzata dall’associazione Beerstream e dedicata alla conoscenza e alla degustazione della birra, a cura dell’Iis “Gagliardi-De Filippis-Prestia”.

Protagonisti della manifestazione saranno i birrifici artigianali calabresi Birra Cala, Lametus Beer Co., Limen Brewery, Opificio Brassicolo Lametino, YLE, Caffo 1915 e Gladium, affiancati da sette stand dedicati al food di qualità.

Alle 19, sempre nell’atrio di Palazzo Gagliardi, è previsto il talk istituzionale inaugurale, con rappresentanti delle istituzioni regionali e locali e delle organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle produzioni e delle risorse territoriali.

Il confronto sulle filiere produttive

Al dibattito parteciperanno il sindaco Enzo Romeo, gli assessori regionali Gianluca Gallo e Giovanni Calabrese, il consigliere regionale Vito Pitaro, il direttore generale dell’Arsac Fulvia Caligiuri, il presidente del Gal Terre Vibonesi Vitaliano Papillo, il presidente della Camera di commercio Pietro Falbo, la dirigente nazionale Unpli Giusi Fanelli, il presidente nazionale Assipan Antonio Tassone, il presidente regionale Slow Food Calabria Michelangelo D’Ambrosio, la responsabile De.Co. identitaria regionale Manuela Filice e il presidente Unpli Calabria Filippo Capellupo. A moderare l’incontro sarà il giornalista e comunicatore Ugo Floro.

Il confronto punta a mettere in relazione turismo, agricoltura, artigianato e gastronomia, individuando possibili occasioni di sviluppo per le filiere produttive locali.

Dalle 20 la manifestazione si sposterà lungo Corso Vittorio Emanuele III, con degustazioni di birre artigianali calabresi, specialità gastronomiche locali, musica dal vivo con band del territorio, giocolieri e giostre per i più piccoli.

I ticket saranno disponibili al costo di 12 euro per tre token, acquistabili la sera stessa nei punti dedicati oppure nelle attività convenzionate: Cin Cin Bar, Clav Bar, Pelletteria Catania, Temptation di Lo Schiavo Raffaele, Edicola Giocattoleria di Zaccaria Christian, Rubirosa Guinness Pub, Caffetteria 500 di Filippo Polito, Caffetteria Vittorio e Vapolandia Sigarette Elettroniche.