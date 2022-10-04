L’amministrazione comunale concede all’Ana-Ugl Calabria l'utilizzo del grande viale di accesso al Parco Urbano ubicato nel popoloso quartiere del capoluogo

Promuovere lo sviluppo del territorio, smuovere in qualche modo l’economia, creare momenti di aggregazione. Queste alcune delle ragioni che hanno indotto il Comune di Vibo Valentia a promuovere il “Mercatino Autunnale”, che si terrà lungo il viale alberato che conduce al grande Parco Urbano di Moderata Durant. L’appuntamento è per domenica 23 ottobre. Il via libera è arrivato dalla giunta comunale che, con propria delibera, ha concesso all’Ana-Ugl Calabria l’utilizzo dell’area che conduce al più grande polmone verde del capoluogo. La stessa organizzazione regionale degli ambulanti avrà la gestione, l’organizzazione e il coordinamento dell’iniziativa «al fine – è scritto nella delibera approvata dall’esecutivo – di predisporre e approntare tutte le attività propedeutiche e funzionali alla buona riuscita dell’evento. L’associazione dovrà individuare le misure di safety e security, a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, dovrà inoltre munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie, da rilasciarsi a cura degli uffici competenti, nonché provvedere ad accertare la regolarità delle autorizzazioni amministrative degli esercenti partecipanti all’evento». Quindi, «provvedere al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico con diritti di benefici previsti dal vigente regolamento nonché al pagamento della Tari giornaliera». [Continua in basso]

«Promuovere lo spirito di aggregazione dei propri cittadini»

La decisione di realizzare il suddetto “Mercatino Autunnale” in zona Moderata Durant nasce dal fatto – viene puntualizzato nella delibera – che «l’amministrazione comunale intende promuovere lo spirito di aggregazione dei propri cittadini e a tal proposito propone manifestazioni di natura culturale, commerciale ed economica che determinano momenti di incontro e stimolano l’interesse della popolazione e degli utenti. Nell’ambito del programma, quindi, questo ente intende promuovere e sostenere eventi a carattere commerciale, artigianale e ricreativo, con lo scopo di stimolare la presenza di visitatori e, attraverso l’attuazione di azioni di marketing urbano, animare, rivitalizzare e supportare le attività economiche in zone del territorio comunale non centrali o periferiche».

Rilancio del sistema distributivo economico-commerciale-artigianale

E tra le citate azioni è compresa «la collaborazione del Comune a manifestazioni organizzate da associazioni e operatori economici, nonché da organizzatori privati proponenti iniziative che contemplano attività culturali e di animazione, attività mercatali ed artigianali su aree pubbliche della città, tese al rilancio del sistema distributivo economico-commerciale-artigianale». L’amministrazione comunale ha, dunque, avviato un «progetto di marketing territoriale per la promozione e il rilancio del territorio comunale prevedendo, tra le varie azioni in progetto, anche iniziative di intrattenimento da realizzare anche nell’ambito di una programmazione coerente con quella definita da altri soggetti istituzionali. Questo Ente – è scritto ancora nella delibera di Palazzo Luigi Razza – ha un patrimonio territoriale che si sta tentando di valorizzare, anche attraverso il supporto delle associazioni del luogo, e valorizzare le attività dell’associazione in oggetto risponde positivamente a queste politiche».

Vista, pertanto, la proposta della Ana Ugl Calabria, relativa alla realizzazione del “Mercatino Autunnale”, e atteso che «gli esercenti ambulanti, in molteplici occasioni, hanno richiesto all’amministrazione comunale l’organizzazione di iniziative volte ad una ripresa dell’economia e delle attività commerciali», l’amministrazione comunale ha ritenuto l’evento in questione «meritevole anche in relazione al potenziale indotto di partecipazione che costituire un aiuto e sostegno agli esercenti che parteciperanno».