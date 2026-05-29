La compagnia annuncia il primo collegamento domestico dallo scalo calabrese. Tariffe da 19,99 euro e nuove prospettive per turismo e mobilità nella regione. Occhiuto: «I collegamenti contribuiranno a rendere più accessibile il trasporto aereo»

Wizz Air annuncia oggi il lancio di una nuova rotta domestica che collegherà Lamezia Terme e Roma Fiumicino, rafforzando l’impegno della compagnia aerea nei confronti della Calabria e del Sud Italia.

L’annuncio arriva in occasione dell’incontro tra il ceo di Wizz Air, József Váradi, e Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, accolto nella sede della compagnia aerea a Budapest. I dettagli sono contenuti in un comunicato.

Nuova rotta

La nuova rotta tra Lamezia Terme e la capitale italiana sarà operativa dal 25 ottobre 2026 ed è già disponibile per la prenotazione, con tariffe a partire da 19,99 euro sul sito e sull’app.

Wizz Air – prosegue la nota stampa - mantiene una presenza solida a Lamezia Terme sin dall’avvio delle proprie operazioni presso l’aeroporto, il 2 marzo 2005, con il primo collegamento verso Budapest. Nel corso degli anni, la compagnia ha continuato a investire in Calabria, sostenuta dalla forte e strategica partnership con la Regione Calabria e con l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme.

La nuova rotta

Il lancio della nuova rotta Lamezia Terme – Roma Fiumicino – continua il comunicato - rappresenta una tappa importante per le operazioni di Wizz Air in Calabria, trattandosi della prima rotta domestica della compagnia da Lamezia Terme. Operato due volte al giorno, sette giorni su sette, il nuovo collegamento svolgerà un ruolo chiave nel garantire una mobilità nazionale affidabile e accessibile per il territorio e per la Calabria, collegando la città della Piana con la capitale italiana.

La strategia di Wizz air

Commentando l’annuncio, József Váradi, Chief Executive Officer di Wizz Air, ha dichiarato: «La Calabria sta diventando una parte sempre più importante del futuro di Wizz Air, e oggi l’Italia è molto più di un mercato strategico per la nostra compagnia: è il più grande mercato del nostro network e sta diventando sempre più la nostra seconda casa. Il lancio della nuova rotta Lamezia Terme – Roma Fiumicino rappresenta un passo successivo naturale e strategico nello sviluppo delle nostre operazioni in Calabria. In qualità di prima rotta domestica da Lamezia Terme, questo nuovo collegamento rafforzerà la mobilità nazionale per la città e il territorio circostante, offrendo al contempo ai passeggeri un collegamento affidabile e conveniente con la capitale, con la nostra più grande base in Italia e con il più ampio network nazionale.

Da Lamezia Terme, Wizz Air collega già la Calabria con Bulgaria, Ungheria, Polonia e Slovacchia e, con l’aggiunta di Roma Fiumicino, ampliamo ulteriormente la nostra offerta. Insieme ai nostri partner, rappresentati dalla Regione e dall’aeroporto, stiamo costruendo una piattaforma solida per una crescita sostenibile, viaggi accessibili e opportunità future. Questo è solo l’inizio del nostro continuo impegno in Calabria, con ulteriori novità in arrivo.

Vogliamo inoltre che i passeggeri si sentano sicuri nel prenotare i propri viaggi. Grazie alla nostra strategia operativa disciplinata, che include una solida politica di copertura sul carburante, Wizz Air è ben posizionata per continuare a offrire tariffe convenienti insieme a una maggiore affidabilità operativa e a una migliore esperienza del cliente in tutto il network. Restiamo pienamente impegnati a offrire opzioni di viaggio affidabili, puntuali e accessibili ai passeggeri che scelgono la Calabria e non solo durante l’estate, così come abbiamo fatto nei primi quattro mesi dell’anno. Let’s WIZZ, Lamezia Terme! Jamunindi, Calabria!”».

Occhiuto: «Collegamento strategico»

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha aggiunto: «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Ceo di Wizz Air, József Váradi, e a tutto il management della compagnia, che oggi ho incontrato a Budapest, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti della Calabria. La nostra Regione è felice di rafforzare il rapporto di collaborazione con Wizz Air e di poter annunciare oggi un nuovo e strategico collegamento tra l’aeroporto di Lamezia Terme, il principale scalo calabrese, e Roma, la capitale d’Italia.

Due nuovi voli quotidiani, attivi sette giorni su sette, rappresentano una grande opportunità per cittadini, lavoratori, studenti e turisti. Si tratta di collegamenti che, grazie a tariffe competitive, contribuiranno a rendere più accessibile il trasporto aereo da e per la Calabria, e magari anche a calmierare i prezzi di altre compagnie. Questa nuova rotta conferma la crescente attrattività della Calabria e il valore del lavoro che stiamo portando avanti per il settore turistico e per migliorare i collegamenti della nostra Regione con il resto d’Italia e d’Europa».

I voli da Lamezia

Attualmente la compagnia garantisce da Lamezia Terme collegamenti con Sofia in Bulgaria e Bratislava in Slovacchia con 2 frequenze settimanali, Budapest in Ungheria, Katowice e Varsavia in Polonia, ciascuna con 3 frequenze settimanali.