I segreti della rossa di Tropea di scena al “Cipolla party”

Continuano gli eventi nella Perla del Tirreno per una tre giorni dedicata all’eccellenza agroalimentare calabrese

I segreti della cipolla rossa di Tropea è il tema oggetto del panel discussion di oggi al “Tropea cipolla party”. Coordinati da Domenico Tavella interverranno Francesco Comerci, direttore sanitario del centro di terapia ionoforetica di Bologna (Benefici sulla sessualità maschile. Mito o realtà?), Vincenzo Loiacono dell’unità ospedaliera Otorinolaringoiatria G.o.m. di Reggio Calabria (Benefici della cipolla rossa di Tropea in tutti i sensi), Giovanni Squadrito, direttore dell’Uoc Medicina interna e dipartimento assistenziale integrato di scienze mediche – Aou G. Martino Messina (Può la cipolla di Tropea avere un ruolo come epatoprotettore?), Salvatore Macrì, medico veterinario, dirigente di medicina veterinaria del Ministero della Salute Roma – Foligno (Cipolla e cipolle: ecco perché mangi sicuro), Francesco Vino, direttore servizio di Igiene degli alimenti e nutrizione Macroarea Sud) dipartimento di Prevenzione Asl Bari (Cipolla rossa di Tropea: le caratteristiche bromatologiche e nutrizionali per la prevenzione delle patologie tumorali).

Sempre il ristorante 3Nodi ospiterà il secondo Cooking Show dello chef Igles Corelli. Dalle ore 18 alle ore 19 si terrà il Cooking show dello chef Andrea Mainardi di “Cotto e Mangiato”.

Si potrà partecipare al talent fotografico promosso dal format televisivo di Rete 4. Chi riceverà più like avrà la possibilità di riprodurre il proprio piatto in una postazione cucina Live in Tropea. Al termine del concorso sarà allestita una postazione attrezzata dove i primi tre classificati eseguiranno le loro ricette davanti al pubblico, una giuria popolare patrocinata dallo chef Andrea Mainardi ed esperti del settore, decreteranno il vincitore.

LEGGI ANCHE: Tropea cipolla party, lo chef stellato Sculli “interpreta” la Rossa Igp – Intervista