Tropea, l’oncologa e scrittrice calabrese Olga Martelli presenta il suo ultimo volume

Presentata l'opera prima della calabrese Olga Martelli, giovane oncologa dell'ospedale di Frosinone, e della sua paziente ed amica Cristiana Franceschetti, scomparsa a poche settimane dalla stampa del volume. Il libro "Dove volano i palloncini", edito da Morphema Editrice, è stato presentato nei giorni scorsi in anteprima nazionale a Tropea, nella Cappella dei Nobili, su iniziativa della locale sezione della Inner Wheel presieduta da Teta Fransoni. Il volume, come racconta la stessa coautrice Martelli, oggi impegnata a divulgarne origine, finalità benefiche e obiettivi, è il racconto di un saluto, un commiato in forma scritta. Quello di una paziente oncologica che, scopertasi un tumore ai polmoni poco più che trentenne, decide di redigere insieme alla sua dottoressa – un capitolo ciascuno – il diario della malattia. Il ricavato sarà in gran parte destinato al sostegno della Walce Onlus, associazione attiva nel sostegno psicologico delle pazienti oncologiche e delle loro famiglie.

«Il libro – si legge in una nota -, a dispetto di un titolo che può suonare sentimentale, è scritto con grazia ed essenzialità. Opera prima e postuma insieme, è ricco di ironia, coraggio e dignità. Una operazione editoriale indipendente di tutto rispetto, accolta da un giovane editore umbro anch’egli reduce da una analoga vicenda familiare, che, nel giro di poche settimane, col solo tam tam dei lettori, ha già venduto 3mila copie. L’autrice è stata accolta da un pubblico numeroso: introdotta dalla giornalista Vittoria Saccà, ha sottolineato come il suo ultimo obiettivo sia quello di sensibilizzare istituzioni ed opinione pubblica sulla necessità chiude la nota stampa – di rafforzare i servizi di sostegno psicologico per pazienti e familiari, oggi assolutamente carenti, ed affidati alla sola buona volontà dell’associazionismo».