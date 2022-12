Roby Facchinetti in visita al Cantiere musicale internazionale di Mileto

Grande attesa per l’arrivo a Mileto del maestro Roby Facchinetti. La voce storica e tastierista dei Pooh giungerà nella cittadina normanna oggi pomeriggio alle 17, per visitare la sede del Cantiere musicale internazionale, incastonata nell’ottocento palazzo San Giuseppe. Autore dei più grandi successi della band, Facchinetti sarà nello specifico a Mileto per inaugurare il dipartimento di Musica Pop della scuola di alta formazione musicale, nata oltre dieci anni fa per volontà del maestro di pianoforte, nonché attuale direttore artistico, Roberto Giordano. «Si tratta di un momento di rilievo – si legge in una nota diramata dal Cmi – che chiude un anno ricco di eventi di spessore e di collaborazioni con artisti di fama mondiale, a suggello dell’alta qualità delle iniziative e dell’offerta formativa del Cantiere, ormai riconosciuto sul piano nazionale e internazionale». Roby Facchinetti, tra l’altro, nell’auditorium intitolato a Umberto Micheli incontrerà gli allievi e i docenti dell’accademia miletese, che offriranno all’artista un omaggio musicale. L’evento in programma questa sera nella suggestiva cornice di palazzo San Giuseppe è riservato agli iscritti alla scuola di alta formazione e alle autorità del territorio. Con l’inaugurazione del dipartimento di Musica Pop si arricchirà ancora di più l’offerta formativa del Cmi, divenuto negli anni vero punto di riferimento nel settore. A Mileto, ogni anno giungono studenti provenienti anche da altre parti del mondo, per partecipare alle lezioni tenute dai più prestigiosi maestri di musica.

LEGGI ANCHE: Mileto si riscopre normanna con “Il galà di Ruggero” tra storia, cultura ed arte – Foto

Il grande musicista Danilo Rossi al Cantiere musicale di Mileto: «Qui una realtà straordinaria»

Articoli correlati