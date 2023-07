Daffinà di Zambrone, tutto pronto per il “Summer Calabria Food”

Giuseppe Mazzitelli, ideatore dell’evento

Si svolgerà nella frazione di Daffinà di Zambrone il 7 agosto dalle ore 20, il “Summer Calabria Food”. L’evento, nato dalla creatività di Giuseppe Mazzitelli, 22enne nativo del posto, mostrerà ai visitatori tutte le peculiarità gastronomiche racchiuse nel piccolo scrigno della frazione Daffinà e del territorio di Zambrone. Nella sua visione, Mazzitelli, attraverso un attento studio dei luoghi, dei sapori e delle tradizioni, ha imbastito una kermesse che racconta, a chi non lo conosce, l’identità di un territorio. Il suo desiderio, è quello di mostrare agli altri questo angolo di paradiso così come lo vedono i suoi occhi e lo sente il suo cuore. Un incontro tra passato e presente realizzato su un territorio che mantiene immutati molti elementi della sua quotidianità. Ad arricchire l’evento ci sarà la musica popolare dei Sonu Anticu, che riporta alle musicalità tipiche della nostra terra, e poi le Drag Queen, che saranno la proiezione di un piccolo nucleo sociale in una dimensione moderna e aperta al mondo. In questo contrasto di immagini e suoni, muoverà la degustazione di prodotti tipici. Un’esperienza sensoriale che accompagnerà i visitatori verso un viaggio spazio-tempo tra ciò che eravamo e ciò che vogliamo essere ancora in questa terra.

