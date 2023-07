Zambrone, ecco tutti i cantieri avviati per le opere pubbliche sul territorio comunale

Piazza VIII Marzo a Zambrone si rifà il look. Sono infatti partiti i lavori per la ristrutturazione dei muri perimetrali dell’area grazie ad un finanziamento regionale di 200mila euro. A darne notizia è lo stesso sindaco Corrado L’Andolina il quale, ancora una volta, recentemente è intervenuto su alcune questioni sollevate dall’opposizione. «La verità – ha sottolineato L’Andolina -, è che ad ogni nuovo finanziamento o intervento, l’opposizione vede ridurre il suo margine d’azione». I cantieri attualmente aperti sono dunque undici, come avevamo anticipato poco tempo fa. «Un record storico per Zambrone», ha dichiarato il primo cittadino. Le opere pubbliche in corso sono dunque la realizzazione della strada di collegamento San Giovanni-Zambrone, strada “Lemes”, la “Filosi-Braccio” e località “Valli”. «Stiamo poi intervenendo sul centro polisportivo, sul decoro delle aiuole presenti alla marina, sul progetto Saftey green school e, appunto, sui muri perimetrali di piazza VIII Marzo. Stiamo inoltre lavorando sui pozzi idrici, la scuola di Daffinà e, sempre sulla stessa frazione, stiamo intervenendo sull’illuminazione pubblica».

Ma le novità non finiscono qui: «A breve, altri altri cantieri saranno avviati per la strada “Cocomerara”, l’efficientamento dell’impianto depurativo, interventi in favore della mobilità ed il sagrato della chiesa di Daffinà». Infine l’affondo alla minoranza: «Come sono difficili da accettare le innumerevoli opere realizzate nel corso degli ultimi anni! Tanto per citarne solo alcune: la ristrutturazione di piazza VIII Marzo, il Belvedere, il campo di calcetto del capoluogo, la villetta di Daffinacello, la videosorveglianza sulle principali vie, il passaggio al led sulla quasi totalità dell’illuminazione pubblica comunale, l’efficientamento del sistema depurativo, l’ammodernamento di reti idriche ammalorate e così via. In tali elenchi, peraltro non esaustivi, c’è tutta la tangibile differenza fra chi parla e chi fa».

