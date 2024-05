Scuola e mondo del lavoro, gli studenti dell’Alberghiero di Vibo incontrano i dipendenti del McDonald’s

L’iniziativa per offrire ai ragazzi un primo approccio all’attività professionale tramite le testimonianze dei lavoratori impegnati nella nota catena di ristoranti

Un primo approccio al mondo del lavoro. Su queste basi si poggia l’incontro tra il licenziatario (gestore) e i dipendenti del ristorante McDonald’s di Vibo Valentia e gli studenti dell’Istituto alberghiero Enrico Gagliardi. Più nel dettaglio, la società Sagar Srl – che gestisce i ristoranti McDonald’s di Vibo Valentia, Siderno e Gioia Tauro – incontrerà domani 17.5.24 gli allievi delle classi V del “Gagliardi” grazie alla collaborazione della dirigente Eleonora Rombolà e del professor Vincenzo Pesce. «Una mattina arricchente – scrive la società – per i giovani presenti che avranno l’occasione di ascoltare le testimonianze di chi, un tempo studente presso lo stesso Istituto, ha trovato in McDonald’s una porta di ingresso nel mondo del lavoro e un’opportunità di crescita professionale. A raccontare la loro esperienza e il percorso di crescita una volta diplomati presso l’istituto, alcuni dipendenti del ristorante di Vibo Valentia e lo store manager Giacomo Costanzo. Insieme con loro, il licenziatario Sergio Scidà si è soffermerà sui valori che da sempre guidano l’azienda e su cosa significa oggi lavorare in McDonald’s».

