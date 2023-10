“Le giornate insieme a te per l’ambiente”, la campagna di McDonald’s a Vibo

Tappa a Vibo Valentia per “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, – il progetto di McDonald’s, dedicato alla lotta contro il fenomeno del littering – che si inserisce in una più ampia iniziativa organizzata con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia e la collaborazione dell’azienda Ecocar, a sostegno della comunità locale. Due le date: quella di venerdì 20 ottobre dove si è tenuta la conferenza stampa al Comune di Vibo per annunciare la tappa e presentare ufficialmente la donazione fatta in favore della comunità che prevede la piantumazione di alberi nei pressi del nuovo teatro cittadino; quindi la giornata di ieri, sabato 21 ottobre, con il ritrovo sulla spiaggia di Vibo Marina in via Vespucci per partecipare alla passeggiata ecologica della zona e unirsi ai dipendenti del ristorante McDonald’s. «Il fenomeno del littering, che crea disagi sia a livello di decoro urbano che di inquinamento ambientale, è sempre più attuale – spiega MacDonald’s Italia –. Gettare un rifiuto a terra significa immettere nell’ambiente un oggetto che vi rimarrà dai tre mesi, se di carta, a un secolo, se di plastica; tempistiche importanti se si pensa che in Italia la plastica non raccolta raggiunge le 500.000 tonnellate ogni anno. La maggiore densità di rifiuti abbandonati interessa le aree di condivisione delle comunità; le ultime indagini di Legambiente rivelano che nei parchi italiani si trovano 6 rifiuti per metro. “Le giornate insieme a te per l’ambiente” – che nel 2022 sono state realizzate in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia e hanno registrato, in oltre 150 tappe, il coinvolgimento di 6.000 volontari per più di 18 tonnellate di rifiuti raccolti – si inseriscono in un percorso virtuoso verso la transizione ecologica che McDonald’s ha intrapreso ormai da diversi anni a partire dai suoi ristoranti in termini di Packaging e Waste & Recycling. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti.Inoltre, attraverso questa iniziativa, McDonald’s rinnova la propria vicinanza ai territori in cui opera con i suoi oltre 670 ristoranti e l’impegno dei 150 licenziatari, imprenditori fortemente radicati nelle comunità locali».

