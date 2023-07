Zambrone, il sindaco Corrado L’Andolina “zittisce” l’opposizione

Il primo cittadino: «Il gruppo “Identità e Futuro per Zambrone” non può rispondere, a mezzo stampa, punto su punto alle infinite censure che gli vengono mosse quotidianamente»

Corrado L’Andolina, sindaco di Zambrone

«Nel leggere certi chilometrici comunicati stampa di parte politica avversa, sembrerebbe che la Brigata Wagner, rispetto al gruppo consiliare di maggioranza, sia una combriccola di buontemponi». Il sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina, dopo gli attacchi ricevuti dalla minoranza, coglie la palla al balzo e replica ai suoi detrattori: «Singolari, poi, certi atteggiamenti. Da una parte si invoca ad alta voce il Consiglio comunale, per avere riscontro alle interrogazioni; dall’altra, la controreplica, affidata soprattutto al web, avviene con tocchi di fantasia, espressioni apocalittiche, atteggiamenti espressi con eterne ciglia aggrottate, parzialmente o decisamente decontestualizzati. Tant’è. Certamente, i cittadini di Zambrone scuseranno questi improvvidi consiglieri-assessori-sindaco che reggono le sorti politico-amministrative del Comune se non si creano gruppi Whatsapp per “informare” nel dettaglio su ciò che accade veramente e sia detto, senza ciglia aggrottate, sul territorio comunale: le difficoltà burocratiche, gli imprevisti tecnici, le ragioni di molte scelte politiche premiate da innumerevoli finanziamenti, il lavoro degli uffici, le costanti comunicazioni reali, e non virtuali, con la popolazione, i dubbi, le criticità, eccetera. Se non lo fanno – ha puntualizzato il primo cittadino -, è perché temono di risultare invadenti».

I consiglieri del gruppo di opposizione “Rinascita per Zambrone”

«Il gruppo “Identità e Futuro per Zambrone” non può rispondere, a mezzo stampa, punto su punto alle innumerevoli – praticamente tendenti all’infinito – censure che gli vengono mosse, quotidianamente, anche mediante le interrogazioni. Le questioni complesse necessitano di risposte articolate e di ragionamenti profondi, con tempi e spazi ampi e quindi incompatibili con l’essenzialità dell’informazione a mezzo web. Tuttavia, per i curiosi e per chi ha disponibilità temporale, sulla pagina Facebook di “Identità e Futuro per Zambrone” vengono pubblicate anche le risposte ufficiali alle interrogazioni dell’opposizione e contano solo quelle, ciò che è riportato negli atti ufficiali. Ai cittadini la libertà di collegarsi e di leggerle o di ignorarle con olimpica indifferenza. In ogni caso, sia ben chiaro, non c’è malanimo nei consiglieri di maggioranza. E sin d’ora, s’invitano tutti, ma veramente tutti, a partecipare all’inaugurazione delle future innumerevoli opere pubbliche, che saranno davvero molte e importanti, che già nel 2023 vedranno la luce grazie all’impegno fattivo – e non alle parole – di anni e anni di impegno, lavoro e scelte oculate. E quelle, le opere, sì che lasceranno un segno nella storia della comunità».

LEGGI ANCHE: Zambrone: la minoranza interroga il sindaco su cantieri fermi, viabilità e servizi

Oltre l’autismo, a Zambrone arrivano i percorsi trekking “Passeggiando nel blu”: «Puntiamo all’inclusività»

Zambrone, un milione di euro per la messa in sicurezza del territorio