Vibo Marina, evento Link: il coro dell’Amerigo Vespucci si esibisce con la canzone Supereroi

di Giusy Criscuolo

Durante la seconda serata tappa di Link dal titolo “Orgoglio e Pregiudizio” non mancheranno le sorprese e ad entrare nello spirito dell’evento, che si terrà a Vibo Marina il prossimo 3 agosto alle 21, a dare una luce differente ci saranno i 30 bambini del Coro dell’Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci, che canteranno la canzone di Mr. Rain- Supereroi. Il giovane coro sarà diretto dal prof. Andrea Mamone, vice preside dell’Istituto nonché direttore dell’orchestra, che già in numerose occasioni istituzionali e non ha dato prova di grande valore artistico. Anche attraverso la musica e allo sviluppo del pensiero critico nel ragazzo si combatte la criminalità. La canzone al terzo posto della classifica del Festival di Sanremo 2023, non è stata scelta a caso, poiché oltre ad essere un componimento molto amato dai bambini e dai ragazzi racconta un testo che perfettamente si sposa con lo slogan del talk “Siamo le scelte che facciamo”. I Supereroi non sono quelli della Marvel che raccontano super poteri e super battaglie, ma sono persone semplici, che vivono quotidianamente le proprie difficoltà e che come tali hanno il coraggio di affrontare le avversità della vita chiedendo aiuto, scegliendo in questo modo la cosa giusta da fare. Una splendida metafora per raccontare la lotta tra il bene e il male interiore, perché a volte fare la scelta giusta non è poi così semplice e ci vuole cuore e coraggio per realizzarla. CONTINUA A LEGGERE QUI: Orgoglio e pregiudizio, Supereroi cantata da trenta bambini del coro dell’Amerigo Vespucci di Vibo Marina