Nicotera, tutto pronto per l’esibizione del chitarrista vibonese Enrico Damiano Vallone

Il quarto appuntamento del Festival Guitaromanie 2023, giunto alla sua quarta edizione, avrà luogo il 18 agosto alle ore 22.00 al chiostro di Palazzo Convento (Municipio) – Nicotera con il concerto “Neoclassicismo e folklore” che vedrà come protagonista il chitarrista vibonese Enrico Damiano Vallone, laureatosi al Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia nella classe del maestro Edoardo Marchese. Nonostante la sua giovane età, ha all’attivo ben oltre venti premi in concorsi nazionali e internazionali. Il concerto prevede un programma con i più importanti compositori per chitarra del primo novecento: Manuel de Falla, Joaquin Turina, Hans Haug, Alexandre Tansman e Antonio Lauro (di origini calabresi, il padre era di Pizzo Calabro e la madre di Maratea). La predominanza dei brani è quella neoclassica, mista al folklore spagnolo di Turina e venezuelano di Lauro. Il successivo appuntamento della kermesse avrà luogo il 3 settembre, sempre nel chiostro di Palazzo Convento alle ore 22.00 e vedrà come protagonista un’altra chitarrista vibonese: Eleonora Forelli.

