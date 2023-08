A Nicotera “Viaggio nel tempo con la chitarra” grazie all’esibizione della musicista Forelli

Il quinto appuntamento del Festival chitarristico avrà luogo il 3 settembre alle ore 19.00 presso il Chiostro di Palazzo Convento (Municipio) – Nicotera con il concerto “Viaggio nel tempo con la Chitarra” e vedrà come protagonista la chitarrista vibonese Eleonora Forelli, allieva del maestro Marco Rossetti presso il Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. Continua la promozione di giovani talenti calabresi che il direttore artistico del festival, Romolo Calandruccio, fin dalla scorsa edizione ha fortemente voluto e attuato grazie al protocollo d’intesa con il Conservatorio di Vibo Valentia. Eleonora Forelli, 19 anni, intraprende lo studio della chitarra classic all’età di 6 anni. Nel 2017 viene ammessa al Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia con il maestro Marco Rossetti e attualmente frequenta l’ultimo anno del Triennio accademico. Ha frequentato diverse masterclass di perfezionamento con i maestri Thu Le, Tatyana Ryzhkova, Ganesh Del Vescovo, Vincenzo Saldarelli, Andrea De Vitis, Frédéric Zigante, Adriano Del Sal e Marco Ramelli. Ha partecipato al: Concorso Nazionale Senocrito “Città di Locri” (primo premio assoluto), Concorso internazionale “Gustav Mahler” di Trebisacce (primo premio assoluto), Concorso Musicale Città di Filadelfia (primo premio). Ha suonato in varie manifestazioni musicali, tra le quali: Festival Ricomincio da me 2020, Festival Chitarra e Oltre 2020, XXX Festival suoni e colori 2023.

Il concerto prevede un programma molto variegato e, come si evince dal titolo stesso, ci porterà a spasso tra vari periodi storici e generi musicali da Bach ai Beatles, passando per i classici Giuliani e Mertz, fino a Villa Lobos e quotati chitarristi-compositori contemporanei come Rossetti, Del Ganesh e Cardoso. Il prossimo appuntamento avrà luogo il 29 settembre nell’auditorio del Liceo “B. Vinci” di Nicotera alle ore 19.00 e vedrà come protagonista il primo ospite internazionale di questa edizione del festival, il chitarrista spagnolo Carles Pons.

