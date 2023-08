Vibo Marina: la prima edizione di Fish Fest, “La Notte blu” conquista il pubblico – Video

Centinaia di persone hanno invaso il lungomare per una serata all'insegna della degustazione di prodotti tipici e il concerto dei Quarantaumentata

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Un successo di pubblico la prima edizione di Fish Fest, la “Notte blu”. L’evento si è svolto sul lungomare di Vibo Marina per una serata ricca di grande divertimento tra cibo, musica e buon vino. Piatti tipici con pesce tipico, dal panino con pesce spada, al coppo di frittura mista al tonno e cipolla. La serata è stata allietata dal concerto dei Quarantaumentata e in conclusione Dj Contest con Micky Tomeo e Emilio Farfaglia. L’evento è patrocinato dall’amministrazione Comunale con il coinvolgimento degli assessori alle Attività produttive, Carmen Corrado, allo spettacolo con il consigliere delegato Antonio Schiavello, e al neo assessore alla Cultura e Turismo, Giusi Fanelli in collaborazione con l’agenzia Francioso Comunicazione e l’associazionismo Veipo Promotions.

LEGGI ANCHE: Vibo Marina, il pesce “povero” al centro della kermesse “Azzurro di Calabria” – Video

Azzurro di Calabria, la prima tappa della kermesse a Nicotera Marina: ecco com’è andata – Video