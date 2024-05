Vibo, la Camera minorile rinnova il direttivo: La Scala eletto presidente

La Camera minorile di Vibo Valentia, “Oblata Lina Figliano”, ha rinnovato le cariche del suo direttivo, eleggendo come nuovo presidente l’avvocato Luigi La Scala. Nel Consiglio direttivo entrano a far parte: l’avvocato Domenico Francica (presidente), il legale Claudia Gioia (tesoriere), Nicoletta Corigliano (coordinatrice in materia psicosociale) e l’avvocato Marica Seminara, coordinatrice materia internazionale. «È un onore poter guidare l’associazione e ringrazio di cuore il presidente Raffaele Figliano che con grande impegno e sacrificio si è speso per il bene dei minori e delle famiglie del territorio», sottolinea il presidente Luigi La Scala aggiungendo: «Dobbiamo seguire la rotta già tracciata sin dalla nostra costituzione che ha assicurato negli anni la continuità e la legittimità giuridica di un apparato che si propone come obiettivo primario il raccordo tra i profili formativi dette camere territoriali e la circolarità del patrimonio scientifico in favore dei minori».

LEGGI ANCHE: Assistenza e cura anziani e disabili, dall’Ambito territoriale di Vibo sostegni alle famiglie

Percorsi terapeutici per bimbi con autismo, il centro di Nicotera apre le porte a nuovi piccoli utenti

Congedo paternità, bassa adesione in provincia di Vibo: i dati di Save the Children