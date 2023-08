Vibo Marina, il pesce “povero” al centro della kermesse “Azzurro di Calabria” – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

di Tonino Raco

La kermesse “Azzurro di Calabria” è sbarcata anche a Vibo Marina dopo la prima tappa a Nicotera. La manifestazione itinerante promossa dal Flag dello Stretto Area Tirreno 2, finanziata dalla Regione Calabria, nasce con l’obiettivo di sostenere il settore ittico con una particolare attenzione al pesce azzurro e toccherà nelle sue prossime date anche Pizzo, questa sera, e Tropea il 22 settembre. L’incontro nella serata di ieri dal titolo “Il pesce azzurro della tradizione popolare di Calabria” è stato moderato dalla giornalista Nerina Di Nunzio e ha visto come relatori: il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo; il presidente dell’Associazione Nutrizionisti in Cucina, Domenicantonio Galatà; il direttore dell’Accademia Dieta Mediterranea Nicotera, Antonio Leonardo Montuoro; il presidente del Flag dello Stretto Area Tirreno 2, Antonio Alvaro; il direttore dello stesso Flag, Fortunato Cozzupoli; il consigliere regionale Michele Comito e il commissario straordinario dell’Ente Parchi marini regionali, Lello Greco. «Perché scegliere il pesce azzurro? Perché è un ingrediente della dieta mediterranea che è patrimonio dell’umanità – ha spiegato Domenicantonio Galatà, presidente dell’associazione nutrizionisti in cucina -. Il pesce fa bene, è buono ed è facile da combinare con tutta una serie di ingredienti caratteristici del territorio». A sottolineare l’importanza del consumo del pesce e degli altri alimenti propri della dieta mediterranea, anche il direttore dell’Accademia Dieta Mediterranea di Nicotera, Antonio Leonardo Montuoro: «La dieta mediterranea è uno stile di vita, non è una semplice dieta. Portiamo a tavola i saperi ed i sapori e ne facciamo quindi una cultura: la cultura delle tradizioni, dell’orto, del gusto del paesaggio, dello stare insieme». Nel corso della serata, in cui i relatori hanno discusso dei diversi modi per valorizzare la pesca ed il consumo dei preziosi prodotti del mare, spazio anche allo show cooking a cura dello chef Enzo Barbieri con degustazione tra il pubblico .«Vogliamo assolutamente promuovere l’azione dei nostri pescatori affinché diventino pescatori imprenditori per trovare dei percorsi competitivi così da favorire la crescita della pesca in generale ed in particolare del pesce azzurro» ha commentato il consigliere regionale Michele Comito. «Questa categoria di prodotti che in Italia e nel resto del Mediterraneo rappresenta circa il 25-30% del pescato in quantità, purtroppo in termini di valore è piuttosto basso, abbiamo quindi necessità di valorizzare questa specie con opportune azioni di certificazione e di marketing ed è ciò che vogliamo fare anche nei parchi marini» ha evidenziato invece il commissario Lello Greco dell’Ente Parchi marini regionali. «Un’occasione utile – ha spiegato il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo – anche per rafforzare la sinergia con il Flag dello Stretto, pronto a dare il suo appoggio in vista di nuovi obiettivi. Il Flag ha ribadito questa sera il suo impegno su due fronti: nel restauro dei barconi dell’antica tonnara e nel finanziamento di un progetto di ittiturismo per la città di Vibo Marina. Siamo felicissimi per questo anche perché la tonnara, che vedrà a breve avviati i lavori, sarà sede del Parco regionale marino».

