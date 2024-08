Cucina e tradizioni, a Pizzoni gli antichi sapori rivivono con la sagra du cuccu

I piatti proposti in occasione dell’appuntamento enogastronomico vengono realizzati con i fiori di sambuco. La Pro loco di Pizzoni: «Evento unico in Calabria»

Un evento dedicato all’enogastronomia originale e partecipatissimo. A Pizzoni tutto pronto per la sesta edizione della Sagra du “cuccu”. L’appuntamento, fortemente voluto dalla Pro loco, è in programma il 9 agosto a partire dalle ore 20.00 e punta a coinvolgere i visitatori in un percorso di degustazione dedicato alle pietanze realizzate con i fiori di sambuco. Oltre ai piatti tipici della tradizione calabrese, verrà allestito anche uno stand dove poter acquistare marmellate e tisane “cu cuccu”.

La sagra è unica in Calabria e la Pro loco di Pizzoni punta molto su questo aspetto: «È un evento davvero speciale per noi abitanti ma anche per chi viene a farci visita. Tutte le pietanze vengono cucinate utilizzando tra gli ingredienti il fiore di sambuco. Il prodotto principale è il pane cu cuccu, realizzato con farina di mais e carne salata. Alcuni aggiungono anche le sarde e le olive per rendere il piatto ancor più ricco e gustoso», spiega la referente della Pro loco, Federica Nesci.

Ma l’evento non ruoterà solo attorno al pane «anche le frittelle e le braciole di riso – aggiunge – vengono realizzate con i fiori di cuccu. E poi sarà possibile assaggiare un dolce fatto in casa ideato da una nostra socia con la passione per la pasticceria. Il dolce, ovviamente sarà a base di fiori di sambuco». A fare da cornice, l’esibizione dell’artista di Zambrone, Maria Chiara Carrozzo. L’evento, promosso dalla Pro loco, viene realizzato in collaborazione con l’amministrazione di Pizzoni, ente Pro loco italiane e Gal terre vibonesi.