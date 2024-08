A Vibo e a Vena Superiore tutto pronto per il Raduno delle Fiat 500

Locandina evento

Vibo Valentia si prepara ad accogliere il IV Raduno delle mitiche Fiat 500. L’evento, proposto con il patrocinio del coordinamento di Reggio Calabria Fiat 500 Club Italia e in collaborazione con il comitato festa in onore di San Nicola di Bari, ingloberà al suo interno anche il secondo Miniraduno in programma nella frazione Vena Superiore in occasione della XIV edizione delle Sagra della Pizza. L’appuntamento è per domani 18 agosto alle 17.30 presso il piazzale del Centro commerciale Vibo Center, dove sono previsti il concentramento delle Fiat 500 e delle altre auto e moto d’epoca e il successivo rinfresco di benvenuto riservato dagli organizzatori a tutti i partecipanti.

Alle 18.30 la rassegna entrerà nel vivo con la partenza del corteo storico. Nell’occasione le automobili procederanno in colonna in direzione Vibo Valentia. E qui, dopo aver attraversato le vie principali della città capoluogo di provincia, proseguiranno in carovana alla volta della frazione Vena, dove è prevista una mostra fotografica di auto e moto d’epoca e dove i partecipanti al raduno potranno gustare una pizza e una birra offerte dal comitato organizzatore. A curare i dettagli dell’iniziativa sarà, anche in questo caso, l’attivo presidente del Coordinamento di Reggio Calabria Fiat 500 Club Italia, Enzo Polimeni, da anni impegnato apromuovere e a non far affievolire il mito di un’auto simbolo negli anni cinquanta dello scorso secolodella ripresa economica di una nazione e del conseguente miracolo italiano nel mondo.