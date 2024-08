Vena Superiore senz’acqua, duro attacco di Corrado (Fdi) alla maggioranza: annunciata interrogazione

«Quello che sta accadendo a Vena Superiore è un insulto intollerabile ai cittadini e una prova schiacciante dell’assoluta incapacità e disinteresse della nuova amministrazione comunale di Vibo Valentia». Con queste parole, Pascal Corrado, presidente provinciale di Gioventù Nazionale e membro del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, denuncia con forza l’emergenza idrica che sta esasperando gli abitanti di Vena Superiore da diverso tempo.

«Non è solo una questione di incompetenza – prosegue Corrado -, ma di totale mancanza di rispetto per la gente comune che si trova ancora una volta abbandonata da un’amministrazione incapace, come se scappare dalle proprie responsabilità fosse una soluzione accettabile. Forse ci si è dimenticati che non serve solo presentarsi sorridenti in campagna elettorale per poi svanire nel nulla! Questo non è solo un fallimento amministrativo, ma è l’emblema di una classe politica che si è completamente alienata dalla realtà quotidiana delle persone che dovrebbe servire. Siamo di fronte a una politica vuota, fatta di passerelle e promesse elettorali, mentre i cittadini rimangono soli ad affrontare problemi fondamentali come l’accesso all’acqua, un diritto sacrosanto in qualsiasi società civile. Seppur solo agli inizi, non solo si sta fallendo, ma si sta tradendo la fiducia dei cittadini».

Corrado sottolinea con rabbia come la situazione sia ormai insostenibile: «È inammissibile che nel 2024 i cittadini di Vena Superiore siano lasciati senza acqua, un diritto fondamentale, mentre l’amministrazione si nasconde dietro scuse e ordinanze ridicole senza neanche provvedere a mandare un’autobotte che possa, perlomeno, attutire i bisogni e le necessità della popolazione. I residenti vengono ricordati solo in periodo elettorale, usati come pedine per raccogliere voti per poi essere dimenticati e traditi. Quest’amministrazione non è solo incompetente, ma anche moralmente fallimentare. Questa volta, però, non faremo finta di niente. Questa volta si andrà fino in fondo e non ci fermeremo finché i diritti della gente non saranno finalmente rispettati!»

«Come concordato, con il presidente provinciale Pasquale La Gamba e il capogruppo in Consiglio comunale Antonio Schiavello – prosegue -, Fratelli d’Italia non si limiterà a denunciare l’incompetenza e l’indifferenza nelle sedi opportune, ma sarà al fianco dei cittadini di Vena Superiore fino a quando non verranno trovate soluzioni concrete. Auspichiamo che l’ amministrazione, per evitare che il prosieguo di questa legislatura, seppur appena iniziata, possa sfociare in qualcosa di peggiore, abbia un briciolo di buon senso per risolvere, una volta per tutte e celermente, questo grave problema. Abbiamo già visto troppe volte come queste crisi non gestite si trasformino in vere e proprie catastrofi sociali, con la gente che perde fiducia nelle istituzioni e si sente costretta a risolvere i propri problemi da sola e in modi sbagliati».

«La pazienza è finita, la gente è stanca e non tollera più l’inefficienza di chi dovrebbe governare e non scappare dalle proprie responsabilità anche perché, dovrebbero sapere che la politica e i problemi, purtroppo, non vanno in vacanza». Corrado poi conclude con una promessa: «Non permetteremo che i cittadini di Vena Superiore siano trattati ulteriormente come cittadini di serie B. Porteremo questa battaglia nelle sedi opportune e se necessario, grazie al nostro capogruppo in Consiglio comunale, Antonio Schiavello, chiederemo un’interrogazione consigliare perché la povera gente di Vena merita rispetto, non polvere negli occhi e promesse vuote».