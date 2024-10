Nuova scuola a Vena Superiore, il sindaco Romeo: «L’idea progettuale nasce per assicurare agli studenti spazi adeguati»

«La mia amministrazione pone massima attenzione alle esigenze del mondo della scuola, poiché siamo convinti che il futuro dei giovani si costruisce oggi. E su questo pensiero cerchiamo di ricalcare le nostre azioni». Ad affermarlo è il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, il quale intende soffermarsi sulla notizia di qualche giorno fa in merito alla prospettiva di costruire un nuovo edificio scolastico per gli studenti della secondaria di primo grado di Vena Superiore.

«L’amministrazione comunale – prosegue il primo cittadino – ha avuto una interlocuzione con la Regione Calabria, che ha accolto positivamente quanto da noi prospettato in merito all’idea progettuale, che nasce dall’esigenza di offrire nuovi spazi per la didattica, poiché quelli attualmente a disposizione sono da anni insufficienti e costringono i ragazzi ed il corpo docente a dei sacrifici».

Il sindaco Romeo evidenzia: «Ritengo doveroso ringraziare chi questo percorso lo ha propiziato, con le proprie battaglie e con la voglia di affermare i diritti degli studenti: il comitato genitori e la dirigente scolastica Domenica Cacciatore, con la quale già in campagna elettorale avevo assunto l’impegno di dare priorità al caso, impegno che oggi come amministrazione stiamo dimostrando di onorare. Bisogna riconoscere la determinazione della dirigente Cacciatore, che da sempre sollecita le istituzioni a dare seguito ad una legittima istanza della popolazione studentesca delle Vene, e lo fa anche col supporto prezioso delle rappresentanti del comitato dei genitori, anche loro presenti all’incontro in Regione. In questo come in altri campi – conclude – la sinergia e la collaborazione sono fondamentali, e sono certo che con l’impegno di tutti centreremo questo importantissimo obiettivo».