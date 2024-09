A Tropea il concerto oboe-pianoforte con il duo Luca Vignali e Daniele Paolillo

Un nuovo importante appuntamento della stagione musicale congiuntamente organizzata dall’Associazione Tropea Musica e Ama Calabria avrà luogo presso l’Auditorium Santa Chiara venerdì 27 settembre 2024 alle ore 21,30. Protagonista dell’evento il grande oboista Luca Vignali accompagnato al pianoforte dal talentuoso pianista Daniele Paolillo. Il concerto si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione generale Spettacolo, dell’Assessorato regionale alla Cultura e del Comune di Tropea.

I due artisti eseguiranno di Johann Sebastian Bach l’Aria sulla quarta corda, di Georg Friedrich Handel Lascia ch’io pianga, di Alessandro Marcello Concerto in re min per oboe ed archi (riduzione per oboe e pianoforte), di Éric Satie Gymnopedie n.1, di Sergej Vasil’evic Rachmaninov Vocalise, di Amilcare Ponchielli Capriccio per oboe e pianoforte, di Jan Krtitel Vaclav Kalivoda Morceau de Salon per oboe e pianoforte.