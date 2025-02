Il Giubileo degli artisti e del mondo dello spettacolo passa anche da Soriano, il sindaco: «Grande onore per la nostra comunità»

Sarà una due giorni dedicata alla letteratura, alla cultura e soprattutto a un sentimento tanto nobile come quello della speranza. Il 15 e 16 febbraio, infatti, nel comune di Soriano Calabro è in programma il Giubileo degli artisti e del mondo dello spettacolo. Due giorni di incontri, preghiere e confronti distribuiti così come nel programma di seguito riportato.

Il programma del 15 e 16 febbraio

Il Giubileo avrà inizio il pomeriggio di sabato 15 febbraio con il primo appuntamento alle ore 15:30, all’interno del Polo museale di Soriano, dove ci sarà l’apertura del percorso degli artisti e del mondo dello spettacolo della provincia di Vibo Valentia, alla presenza del vescovo Attilio Nostro. Alle ore 16, poi, all’interno della Parrocchia San Martino Vescovo ci sarà la proiezione del cortometraggio “Aldilà del mare – un viaggio di speranza tra Libia e Calabria”. Successivamente i ragazzi del liceo scientifico apriranno un dialogo con l’autore, Costantino Comito. La giornata terminerà alle ore 17 con il reading poetico-letterario sul tema della speranza.

Intensa invece la giornata del 16 febbraio dal momento che inizierà alle ore 9 con il ritrovo nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo. Subito dopo, alle 9:30 è previsto un momento di preghiera con il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia mentre, mezz’ora dopo, inizierà l’incontro denominato “L’Arte come Linguaggio di Speranza”. Per l’occasione saranno presenti Stefania Mancuso, presidente dell’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, e Fabrizio Sudano che ricopre il ruolo di direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria. Alle ore 11 invece il cammino verso il Santuario di San Domenico mentre, alle ore 11:30, ci sarà la celebrazione della Santa Messa presieduta da mons. Attilio Nostro.

Le parole del sindaco De Nardo

Un evento importante soprattutto per Soriano che sarà teatro (insieme ad altri comuni) di questo evento. Ecco il pensiero del sindaco Antonino De Nardo: «Un grande onore e una grande felicità per la comunità di Soriano essere stata scelta come uno dei centri Giubilari della provincia di Vibo Valentia. Un progetto come questo dà la possibilità di misurarsi sui temi di grande rilievo in modo libero e profondo, aprendo a una possibilità di cambiamento. Un ringraziamento particolare a sua eccellenza mons. Attilio Nostro, vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, a don Pino Sergi parroco della Parrocchia di San Martino Vescovo in Soriano Calabro, a padre Rosario Licciardello, rettore del Santuario di San Domenico in Soriano, a don Pasquale Rosano parroco della Basilica di San Leoluca in Vibo Valentia, a Mariangela Preta direttrice del Polo museale di Soriano Calabro e a tutti i membri del mio gruppo consiliare, oltre all’intero staff, che con spirito di dedizione hanno fatto di tutto affinché si potesse realizzare questo importantissimo evento. Infine, ma non per ultimi, un ringraziamento va a tutti gli artisti della provincia di Vibo Valentia che parteciperanno all’evento».