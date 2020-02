Carnevale sancalogerese, organizzazione alle prese con gli ultimi ritocchi

Fervono i preparativi per il tradizionale appuntamento goliardico incentrato sulla sfida tra i rioni a colpi di creatività e allegria

di Marco Galati



Fervono i preparativi per l’organizzazione del Carnevale sancalogerese, il tradizionale appuntamento con l’allegria e i colori si terrà domenica 23 febbraio in piazza Mercato. Da settimane i rioni del paese, “motori” della manifestazione, sono all’opera per allestire un evento all’altezza delle aspettative, sull’onda della fama positiva guadagnata negli anni.



Calvario, Fontana vecchia, Schioppo, Pigna, Torretta e Vignale saranno i quartieri presenti per l’occasione. Il programma degli spettacoli, in via di definizione, prevede una cerimonia d’apertura in piazza Nicola Calipari, con inizio previsto per le 15. Seguirà il taglio del nastro che darà l’avvio alla sfilata dei carri allegorici e del corteo mascherato. L’arrivo in piazza Mercato, percorrendo viale Aldo Moro, è previsto per le 16.30. Qui si svolgerà il grosso della festa con spettacoli di animazione, balli e musica.



L’evento è organizzato dall’associazione culturale “Vivi San Calogero” e vanta il patrocinio del Comune di San Calogero.