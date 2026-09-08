Dal 26 settembre 2026 il borgo ospiterà opere di maestri italiani e internazionali. La direzione curatoriale è affidata al maestro Antonio Teti e alla poetessa e critica d'arte Sonia Demurtas

Un progetto culturale di ampio respiro per combattere lo spopolamento delle aree interne attraverso la bellezza, la creatività e la valorizzazione del territorio. Dal 26 settembre 2026 prenderà il via la Prima Biennale di Filogaso, iniziativa che trasformerà il piccolo centro della provincia di Vibo Valentia in un punto di riferimento per l'arte contemporanea.

Nata dalla visione del sindaco Massimo Trimmeliti e promossa in sinergia con l'Associazione Fior di Loto, la manifestazione avvale della direzione artistica del maestro filogasese Antonio Teti e della curatela di Sonia Demurtas, presidente dell'associazione, storica dell'arte e apprezzata figura del panorama poetico e critico calabrese.

Un programma tra arti visive e poesia

L'inaugurazione di sabato 26 settembre darà il via a una settimana densa di appuntamenti. Il programma prevede: l'apertura della mostra con opere di pittura e scultura, visitabile per sette giorni; un momento dedicato alla poesia con il lancio del volume speciale Dall'Amore la Pace; spazi di approfondimento per scoprire la genesi dei lavori esposti; un riconoscimento finale per le opere che si distingueranno per qualità, originalità e visione.

Gli artisti protagonisti

La Biennale vedrà la partecipazione di un nutrito gruppo di creativi nazionali e internazionali. Tra i nomi di rilievo internazionale figurano Andrea Stanic (Croazia), Rubi Patricia Ferrer (Messico) e José Miranda (Argentina).

Insieme a loro, esporranno i propri lavori: Eleonora Laganà, Neno Mirabello, Antonio Teti, Caterina Rizzo, Rosangela Rotella, Donatella Consonni, Francesco Murfuni, Anna Bottini, Saverio Barone, Milena Santirocco, Samantha Romeo, Renata De Santo, Annamaria Massa, Nicola Ruggieri, Rossella Ripa, Anna De Fulviis, Stefano De Angelis, Valeria Scarano, Carmela Capria, Francesca Faro e Rosetta Castiglia.

Per la sezione scultura saranno presenti le opere di Pantaleone Rombolà, Mauro Proci e A. Massa, mentre la sezione poesia vedrà i contributi di Daniela Ferraro, Massimo Spagna, Antonio Franzè e della stessa Sonia Demurtas.

Con questa prima edizione, il Comune di Filogaso e l'Associazione Fior di Loto dimostrano come la sinergia tra istituzioni e associazionismo possa trasformare un borgo in un vivace cantiere culturale, puntando sull'arte come leva di rinascita e coesione sociale.