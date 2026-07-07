Mostre diffuse, incontri, passeggiate e memoria collettiva al centro della seconda edizione. Chiusura il 10 agosto con Bruno Congiustì e la premiazione del contest

Dal 2 agosto torna il Capistrano PhotoFestival, appuntamento dedicato alla fotografia, alla memoria collettiva e alla valorizzazione del borgo e del suo paesaggio. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è patrocinata dal Comune di Capistrano ed è organizzata da Maria Mesiano e dalla Pro Loco di Capistrano.

Il festival nasce grazie alla passione della direttrice artistica Maria Mesiano, alla collaborazione della Pro Loco, al sostegno del main sponsor Callipo Group e al contributo del partner digitale IG Calabria. La manifestazione vede inoltre la collaborazione di Officina Fotografica di San Costantino di Briatico e del GFA, Gruppo fotografico Albese.

Per alcuni giorni Capistrano diventerà una galleria fotografica a cielo aperto, animata da mostre, incontri, passeggiate fotografiche e momenti di confronto sul rapporto tra immagini, luoghi e comunità.

L’iniziativa, riconosciuta dalla FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, nasce con l’obiettivo di raccontare l’identità del territorio attraverso gli sguardi dei fotografi, degli abitanti e degli appassionati.

Il festival proporrà un percorso che unisce presente e memoria, portando la fotografia fuori dagli spazi tradizionali e dentro le vie, le piazze e gli edifici simbolici del paese. Il programma prevede appuntamenti rivolti sia ai professionisti sia ai semplici appassionati, con l’intento di coinvolgere la cittadinanza e i visitatori in un racconto condiviso del territorio.

Il primo appuntamento è in programma il 18 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con una passeggiata fotografica e workshop a Capistrano. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Officina Fotografica di San Costantino di Briatico, accompagnerà i partecipanti tra le vie del borgo alla scoperta di scorci, dettagli e prospettive. L’appuntamento è aperto a fotografi, appassionati e a chiunque desideri partecipare, anche utilizzando semplicemente uno smartphone.

Il 2 agosto alle ore 21.00, in Corso Roma – Ciciuja, è prevista l’inaugurazione della mostra fotografica di Emiliano Cribari, poeta e fotografo. Per l’occasione, Cribari dialogherà con Titty Marzano e Vito Teti in un confronto a tre voci dedicato ai temi dell’abitare e della restanza.

L’incontro intreccerà fotografia, parola poetica e riflessione sui luoghi abbandonati degli entroterra italiani.

Dal 2 al 10 agosto sono previste mostre diffuse e un percorso fotografico nel borgo. Le sale del Palazzo Comunale ospiteranno gli scatti di Mariano Lo Moro, storico fotografo di Capistrano, visitabili tutte le mattine feriali.

Lungo le strade del paese saranno inoltre allestite mostre open air, realizzate grazie alla collaborazione con il Circolo Fotografico Albese, che ha messo a disposizione alcuni pannelli fotografici della scorsa edizione del Festival Fotografico Albese, e al contributo dei cittadini capistranesi, che hanno condiviso fotografie storiche e immagini legate alla memoria familiare.

La seconda edizione del Capistrano PhotoFestival si concluderà il 10 agosto con una serata speciale in piazza, sotto le stelle.

Ospite dell’evento sarà Bruno Congiustì, fondatore del Museo dell’emigrazione di San Nicola da Crissa, che accompagnerà il pubblico in un viaggio nel tempo attraverso vecchie fotografie del territorio capistranese e racconti legati al loro contesto storico.

Nel corso della serata saranno inoltre annunciati i vincitori del Contest Fotografico del festival. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 luglio.

Il Capistrano PhotoFestival invita cittadini, visitatori e appassionati di fotografia a scoprire il borgo attraverso immagini, memoria e nuovi sguardi.