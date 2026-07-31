Il borgo delle Serre si anima con concerti, iniziative culturali e il contest fotografico di Maria Mesiano. Il 6 agosto sarà ospite il celebre attore: «Un appuntamento di caratura nazionale»

Quindici giorni di appuntamenti tra cultura, arte, musica, tradizione e intrattenimento per animare il borgo delle Serre. È il programma del Summer Festival Capistranese, promosso dall’amministrazione comunale, dalla Pro loco Capistranese e dalla parrocchia di Capistrano, che accompagnerà l’estate del paese intrecciando iniziative culturali e artistiche con le celebrazioni della Madonna della Montagna e di San Rocco.

Un calendario ricco di appuntamenti, pensato per coinvolgere un pubblico ampio, dai più grandi ai più piccoli, e caratterizzato dalla presenza di numerose personalità del mondo culturale, storico e artistico. Concerti, eventi e attrattive faranno da cornice a un programma che punta a valorizzare il borgo e a rafforzarne la capacità di attrarre visitatori.

Dieci giorni dedicati alla fotografia

Tra le iniziative di maggiore interesse figura il contest fotografico curato dalla giovane artista Maria Mesiano, che accompagnerà dieci giorni del Summer Festival con un percorso dedicato all’arte fotografica.

Un appuntamento che si inserisce nella volontà di dare spazio alla creatività e alle nuove espressioni artistiche, contribuendo a rendere il festival non soltanto una rassegna di spettacoli, ma anche un'occasione di incontro con diverse forme di cultura.

Il Premio Renoir porta a Capistrano Enzo Salvi

Il momento di maggiore richiamo sarà il Premio Renoir, evento ormai divenuto un appuntamento annuale di caratura nazionale. Per l’edizione di quest’anno è attesa una presenza particolarmente conosciuta dal grande pubblico: Enzo Salvi, testimonial della manifestazione.

L’appuntamento è fissato per il 6 agosto alle 22 in piazza Renoir. L’attore ha già rivolto un messaggio alla comunità attraverso un breve video condiviso sul profilo del sindaco Martino, nel quale ha ringraziato Capistrano e invitato alla partecipazione.

La manifestazione, negli anni, ha contribuito a portare nel piccolo centro delle Serre nomi noti del mondo dello spettacolo. Il borgo si è così vestito più volte di red carpet, ospitando personalità come Milena Miconi, Simone Ripa e Paolo Meneguzzi.

La presenza di Enzo Salvi conferma dunque la vocazione del Premio Renoir a rappresentare uno degli appuntamenti di punta della programmazione estiva capistranese, con l'obiettivo di consolidare una manifestazione capace di attirare attenzione anche al di fuori dei confini locali.

Il calendario degli eventi

Tradizione, spettacolo e promozione del territorio

Il Summer Festival nasce dalla collaborazione tra amministrazione comunale, Pro loco Capistranese e parrocchia di Capistrano, che hanno unito gli intenti per costruire un programma capace di accompagnare le celebrazioni religiose e, allo stesso tempo, offrire occasioni di intrattenimento e partecipazione.

La festa della Madonna della Montagna e di San Rocco rappresenta infatti uno dei momenti centrali del calendario, inserendosi all’interno di una manifestazione più ampia che mette insieme identità locale, cultura e spettacolo.

L’obiettivo indicato dall’amministrazione è quello di far crescere ulteriormente il progetto negli anni a venire. Il festival, secondo la visione espressa dal sindaco, dovrà essere «valorizzato sempre in meglio», fino a diventare «un punto di attrattiva e di interesse dell’intera Regione».

Una prospettiva che punta quindi a trasformare il cartellone estivo in uno strumento di promozione territoriale, valorizzando non soltanto gli eventi e gli ospiti, ma anche il borgo e il patrimonio culturale di Capistrano.