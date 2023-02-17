Sfilate, carri allegorici e musica animeranno le frazioni costiere dove è prevista la premiazione della mascherina più votata

Dopo due anni di restrizioni, che hanno impedito il consueto svolgimento delle manifestazioni, quest’anno si torna a festeggiare nelle vie e nelle piazze, con le tradizionali sfilate di carri allegorici e maschere.

Anche nelle frazioni costiere vibonesi è tutto pronto per la festa più pazza dell’anno, con eventi in programma sabato 18 a Bivona e domenica 19 a Vibo Marina. Le manifestazioni che si svolgeranno a Bivona sono state organizzate dalla parrocchia con il patrocinio del Comune e prevedono, con inizio alle ore 15, un concorso-sfilata con premiazione della mascherina più votata. Per sostenete economicamente l’evento verrà allestito, in piazza Tonnara, uno stand in cui saranno disponibili dolci tipici del Carnevale. [Continua in basso]

Domenica 19 sarà la volta del Carnevale di Vibo Marina che, negli anni ’70-‘80, aveva conosciuto momenti di grande partecipazione di pubblico. L’ultima edizione del “Carnevalmare” risale al 2016. L’edizione 2023 , organizzata dall’assessorato allo Sport e Turismo e dall’assessorato alle Attività produttive del Comune di Vibo Valentia, con la collaborazione di “Animazione Mammachefesta”, associazione “Stella Polare”, Giganti del Porto, scuola di ballo “Alma dance”, prevede un importante spazio dedicato ai bambini con momenti di animazione, incontro con i supereroi, zucchero filato a truccabimbi , che avrà il suo clou con la sfilata delle mascherine e successiva premiazione delle tre prime classificate. Ad allietare il pomeriggio e la serata è in programma il raduno dei Giganti e l’esibizione di gruppi di ballo.

