Parghelia, gli eventi in programma per il Carnevale

Parghelia e la frazione di Fitili ospiteranno una serie di eventi per questa edizione della “Festa di Carnevale” che avrà dunque inizio sabato 18 febbraio alle ore 14,30 al Centro diurno per anziani di Fitili con la sfilata per i bambini in maschera, canti e balli, per poi concludersi attorno alle ore 16 con un momento conviviale.

Il secondo appuntamento previsto è per martedì 21 febbraio alle ore 10 all’interno della Sala consiliare dove, fino alle ore 11,30, avrà luogo la sfilata delle mascherine con canti e balli. Entrambi gli eventi, realizzati anche con il supporto della Proloco, saranno animati dai ragazzi del servizio civile.

LEGGI ANCHE: Carnevale a Pizzo, Comune e associazioni organizzano un calendario ricco di eventi

San Calogero, tutto pronto per il “Carnevale da favola”