Nicotera si riempie di colori e mascherine per la sfilata di Carnevale – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Per un intero pomeriggio Nicotera si è vestita a festa. Colori e mascherine ovunque per un Carnevale “ritardatario” ma che ha comunque fatto successo richiamando nella cittadina costiera tanti partecipanti e visitatori da tutto il circondario. La festa si è aperta nel primo pomeriggio con la sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera che ha attraversato il cuore di Nicotera: da via Tondo si è giunti nel viale dietro il Castello. Ed è qui che è entrato nel vivo il Carnevale nicoterese, giunto alla sua seconda edizione e organizzato dai commercianti locali in collaborazione con l’assessorato alle Attività produttive del Comune. All’ombra del castello Ruffo e affacciati sul mare, con il tramonto a fare da sfondo, è infatti iniziato il “Carnival party” con le esibizioni dei vari gruppi in gara, con musica e tanto divertimento per grandi e piccini. La gara si è poi conclusa con le premiazioni: per la categoria maschere ha vinto “La regina dei moschettieri” (di Nicotera), per i gruppi “La favola di Biancaneve” (di San Calogero), per i carri “Motta delle meraviglie” (asilo di Motta Filocastro). [Video di Samuele Vallone]

LEGGI ANCHE: Carnevale 2023: ecco tutti gli eventi nel Vibonese tra sfilate, maschere e tanto divertimento

Bagno di folla e grande successo per il carnevale di Mileto dopo due anni di stop – Foto