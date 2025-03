Mileto, boom di presenze ed esplosione di musica e colori per l’edizione 2025 del Carnevale – FOTO

Quindici tra carri allegorici e gruppi in maschera, circa 1000 figuranti e numerose migliaia di spettatori. Sono questi i corposi numeri dell’edizione 2025 del Carnevale Miletese, proposto dall’amministrazione comunale in sinergia con l’apposita associazione organizzatrice, presieduta da Antonello Sorrentino. La rassegna carnascialesca è da anni una delle più attese e partecipate del Vibonese, grazie anche alla predisposizione a campo romano con cui nel XVIII secolo è stato realizzato l’abitato della nuova Mileto e al, conseguente, perfetto scenario naturale rappresentato dal lungo rettilineo di Corso Umberto I. L’esplosione di musica, colori, balli, canti, piogge di coriandoli e stelle filanti è iniziata nel primo pomeriggio, alle ore 15 circa, con il classico taglio del nastro e l’attesa partenza del corteo allegorico, diramatosi per le vie del centro storico fino alle ore 18. A seguire, sul palco allestito per l’occasione in piazza Pio XII, lo spettacolo di balli, musica e canzoni, con protagonisti i supereroi, che ha permesso anche alle giovani generazioni di immergersi nei magici “Anni ‘90” e, infine, l’attesa cerimonia di premiazione, alla presenza del sindaco Salvatore Fortunato Giordano e di altre autorità locali.

A decretare anche quest’anno i vincitori del Carnevale Miletese è stata un’apposita giuria, sparsa in anonimato lungo il tracciato cittadino. Per quanto riguarda i carri, ad aggiudicarsi la rassegna è stata la rappresentazione “Il bene che contrasta il male”, allestita dal rione Calvario di San Calogero. Al secondo posto ex equo sono giunti i carri “Spazio ai Sogni un viaggio sulla luna” e “Pigna Park”, realizzati rispettivamente dai rioni Fontana vecchia e Pigna della stessa San Calogero. Terzi ex equo, infine, si sono classificati i carri “Sognatore nonostante”, proposto dal rione Schioppo, sempre di San Calogero, e “Lo Zoo dei Matti” dell’associazione Onlus di Paravati “Michele Turco”.

Per quanto attiene ai gruppi in maschera, invece, a vincere il premio riservato al primo classificato è stato “Alice nel paese delle meraviglie” dell’asilo Santa Chiara di Mileto. Il secondo posto è andato alla scuola di ballo “The Charleston” della Palestra Sport Center Club, anch’essa attiva nella cittadina normanna, il terzo al gruppo “I Supereroi” della scuola primaria “Don Giovanni Bosco” di Vibo Valentia. A tutti coloro che si sono classificati ai primi tre posti nelle rispettive categorie sono stati consegnati dei relativi premi in denaro. Soddisfazione per la buona riuscita dell’evento hanno espresso al termine del Carnevale Miletese gli organizzatori, i quali già danno appuntamento al prossimo anno, con l’obiettivo dichiarato di presentarsi al pubblico con una kermesse ancora più ricca e avvincente. [In basso la galleria fotografica]