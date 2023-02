Carnevale 2023: ecco tutti gli eventi nel Vibonese tra sfilate, maschere e tanto divertimento

Sarà una domenica ricca di appuntamenti nel Vibonese, con quasi tutti i paesi pronti a festeggiare il Carnevale a suon di musica, maschere e tanto divertimento. Dalla città capoluogo alla costa, fino ai territori montani, sono tanti gli eventi in programma. E in molti casi la festa non finirà oggi: gli appuntamenti proseguiranno in alcuni casi fino al 21 febbraio, ossia martedì grasso, e pure oltre. Tra i “carnevali” più attesi c’è quello di Mileto, che torna in forma smagliante: questo pomeriggio a partire dalle 14.30 vi sarà la tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera lungo le strade cittadine, con il coinvolgimento di circa mille figuranti provenienti da tutto il comprensorio vibonese. Il “Carnervale in arte” di Mileto proseguirà poi con altri tre eventi distribuiti durante tutto l’anno. [Continua in basso]

Tutto pronto anche per il Carnevale Pizzitano: tre giorni all’insegna del divertimento per grandi e piccini. Si parte oggi alle ore 15 con la sfilata in maschera, che vedrà la partecipazione di venti gruppi e più di trecento figuranti. Si continua lunedì con animazione e balli e show finale martedì pomeriggio con il ballo in maschera, dj set e l’esibizione dei Lux Arcana, gruppo proveniente direttamente da Italia’s Got Talent.



Dopo lo stop a causa della pandemia torna anche a San Calogero la parata di Carnevale. Saranno le favole di Walt Disney a fare da canovaccio agli spettacoli degli otto rioni partecipanti. A sfilare saranno oltre cinquecento figuranti, appuntamento alle 14.30.



Due giorni di festa a Vibo. Oggi pomeriggio sfilata e spettacolo sul lungomare Cristoforo Colombo a Vibo Marina, mentre martedì grasso a piazza Municipio nella città capoluogo si terrà la 37esima edizione del Carnevale. [Continua in basso]

A Limbadi appuntamento oggi alle 15 con la tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera che si concluderà con la premiazione dei migliori. A seguire musica e divertimento in piazza.



Alle 14 di oggi sfilata dei carri anche a Maierato, seguita da buffet di dolci tipici e proiezione degli eventi del passato. Alle ore 16 invece appuntamento a Serra San Bruno, con sfilata in maschera e uno spettacolo di danza. Tre giornate ricche di eventi per grandi e piccoli all’insegna del divertimento in occasione del carnevale pure a Simbario, Brognaturo e Spadola.



A Zungri saranno i ragazzi dell’oratorio ad animare la festa questo pomeriggio, mentre a Briatico l’appuntamento è per martedì dalle ore 15 con il teatro dei burattini e spettacoli di magia. Parghelia dopo la festa di ieri, è pronta a festeggiare anche martedì mattina con sfilata e balli.



Fuori dal coro Nicotera, dove il carnevale sarà festeggiato domenica 26 febbraio: in programma la sfilata di carri e maschere alle ore 14.30, la premiazione dei migliori e poi un Carnival party con musica e balli per tutti.

LEGGI ANCHE: Il monito del Wwf: «A Carnevale sul rischio plastica non si scherza»

Carnevale a Pizzo: al bando bombolette spray e prodotti schiumogeni