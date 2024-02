Vibo, al via la 38esima edizione del Carnevale

L'appuntamento si aprirà con il concorso di mascherine in passerella. Non mancheranno musica, balli e carro scenografico

Al via la 38esima edizione del Carnevale di Vibo Valentia. Le iniziative sono promosse dall’amministrazione comunale e dall’associazione carnascialesca Dogdays production per la giornata del 13 febbraio a partire dalle ore 16.00 lungo corso Vittorio Emanuele e piazza Municipio. L’appuntamento si aprirà con il concorso di mascherine in passerella. Saranno premiate le prime cinque mascherine classificate. Lo spettacolo verrà presentato da Gisella De Gaetano. In più previsti: spettacolo musicale con il gruppo Musica viva, banda della fanfara comico-carnevalesca, carro scenografico, balli in piazza con dj Russ Jospeh e scuola di ballo New generation.

