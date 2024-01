San Calogero, si lavora per la realizzazione del “Carnevale baby”

Si svolgerà, sabato 10 febbraio a partire dalle ore 14,30, in piazza Nicola Calipari, il “Carnevale baby”, organizzato dalla Pro loco di San Calogero guidata dal presidente Michele Monteleone. Dopo il successo degli anni scorsi, verrà riproposta la formula dedicata ai bambini che vanno dai 2 agli 11 anni di età, nell’ambito di un concorso a premi per cui è prevista una preliminare iscrizione gratuita. Il programma degli eventi prevede la sfilata delle mascherine per le vie cittadine, partendo da piazza Calipari. Seguiranno momenti d’intrattenimento con balli, musica e animazione con Dj Rinaldo e i giganti di Mata e Grifone. Per i più golosi sarà allestito anche lo stand gastronomico dei dolci della tradizione. Alle 18,30 si procederà alla premiazione delle mascherine valutate da una giuria tecnica sulla base dei costumi più belli, originali e divertenti, dopodiché la manifestazione si avvierà a conclusione.

