“Vivi San Calogero” e i rioni al lavoro per il prossimo Carnevale

Archiviate le feste natalizie, la macchina organizzativa dell’associazione culturale “Vivi San Calogero” del presidente Salvatore Manco, unitamente a quella dei rioni, è già al lavoro per preparare al meglio la prossima edizione del Carnevale che si festeggerà il quattro febbraio prossimo, una data esclusiva per la provincia di Vibo Valentia. Il tema scelto per l’edizione 2024 è la “genialità” presentata in forma allegorica e bizzarra. Gli otto rioni che compongono le comunità di San Calogero e Calimera avranno il compito portare in scena un personaggio storico famoso per la sua straordinaria intelligenza, un genio insomma. Dai sorteggi compiuti in occasione della festa di San Martino, l’11 novembre scorso, sono usciti fuori i seguenti abbinamenti: al rione Vignale è toccato il genio di Leonardo da Vinci; al Paese vecchio Wolfgang Amadeus Mozart, al Calvario Cristoforo Colombo, alla Pigna Dante Alighieri, alla Fontana vecchia Charles Darwin, allo Schioppo i fratelli Lumiere, alla Torretta Galileo Galilei e a Calimera Alberto Einstein. Verranno premiati il miglior gruppo mascherato, la maschera isolata più bella e il miglior carro allegorico. Gli eventi si svolgeranno in piazza Mercato a partire dalle 15, con la sfilata dei carri e dei gruppi rionali. Sarà un’edizione diversa dal solito quella imminente, la manifestazione, infatti, sarà priva della sua speaker Valentina Crudo. La ragazza si trova attualmente ricoverata in un centro sanitario specializzato a Crotone, per guarire dai postumi del tragico incidente della scorsa estate sulla superstrada Jonio-Tirreno. «L’augurio che si fanno tutti – afferma il comitato Vivi San Calogero – è di rivederla presto tornare a casa, sommersa dall’affetto del compagno Domenico e della figlioletta Fatima e di chi le vuole bene».

