Tropea: concerto, presepe vivente e coro gospel per la due giorni dell’Epifania

Tutto pronto per Armonie natalizie, declinazione della fortunata rassegna “Armonie della Magna Graecia” diretta dal Maestro Emilio Aversano. Un concerto a lume di candela – che apre la stagione artistica 2024 – sarà ospitato alle ore 18 nell’Auditorium di Palazzo Santa Chiara a Tropea venerdì 5 gennaio. Sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, in piazza SS Annunziata dalle ore 17,30 sarà invece possibile ammirare il presepe vivente. Realizzato in collaborazione con l’AssCom Tropea e la Pro loco Tropea, vedrà la presenza degli zampognari e sarà possibile degustare le zeppole. Alle ore 19 si terrà infine l’esibizione del New Vision Gospel Choir.

