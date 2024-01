Spilinga pronta ad accogliere il gruppo “Taranta nova dello Stretto”

Continuano gli appuntamenti culturali promossi a Spilinga in occasione delle festività natalizie. Dopo i laboratori per bambini e i positivi riscontri degli eventi dedicati alla favola “Re Pipi” e la serata dedicata agli “over”, il paese della ‘nduja ha organizzato per il 4 gennaio, dalle ore 18.30, una iniziativa musicale grazie alla presenza dei “Taranta nova dello Stretto”. La comunità infatti accoglierà il gruppo di musica etno-popolare, reduce dal grande successo all'”Artigiano in fiera” di Milano, per conto della Regione Calabria. Si esibiranno nel Salone comunale di Piazza San Michele con i loro strumenti tipici tradizionali, organetto, tamburello, percussioni, lyra calabrese, chitarra acustica, chitarra battente, pipita, fisarmonica. La stessa giornata, dalle ore 15.00, comunque, inizierà con i giochi per i bambini, con gonfiabili e animazione dell’associazione “Hakuna Matata”.

