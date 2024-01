Luminarie, presepi viventi e tombolate: gli eventi nel Vibonese da Capodanno all’Epifania

Concerti per salutare il nuovo anno, presepi viventi, musei aperti. Le feste legate al Natale non si esauriscono con la conclusione del 2023. L’arrivo del nuovo anno porta con sé un’ondata di eventi che animeranno i centri del Vibonese, dalla costa all’entroterra. L’obiettivo è quello di garantire occasioni di socialità e rivitalizzare i paesi. Grazie agli allestimenti e luminarie, in queste settimane i flussi turistici verso Pizzo, Nicotera, Tropea e Serra San Bruno sono stati degni di nota. Riscontri positivi anche nei piccoli centri grazie all’impegno soprattutto delle associazioni e Pro loco che, in sinergia con le amministrazioni, hanno proposto appuntamenti indirizzati soprattutto per i più piccoli. Ecco una carrellata di iniziative in programma il primo gennaio e nei giorni successivi nel Vibonese.

1 gennaio

A Nicotera, nella concattedrale di Santa Maria Assunta, il concerto di Capodanno del Coro polifonico Musica nova (inizio ore 19.00).

Musica live dalle ore 18.00 in piazza Vittorio Veneto-piazza Ercole a Tropea.

Il castello di Pizzo, è aperto nel pomeriggio. Nel maniero si trova una ricostruzione storica che riproduce gli ultimi giorni di vita di Gioacchino Murat, rappresentando i diversi momenti della detenzione del re e dei suoi uomini.

"Lanterne", è invece l'appuntamento a Vazzano della Pro loco a cui seguirà la tombolata a cura della ssd Vazzanese. Inizio alle 17.30.

Pernocani accoglie il 2024 con un mega tombolone dell’associazione Don Mazza. Appuntamento al ristorante White lasy, ore 18.30.

Alle 19.30 in piazza Martiri d'Ungheria a Vibo Valentia, spazio ai "Dirotta su Cuba" in concerto. A seguire dj Contest (Farfaglia e Micky Tomeo dj).

2 gennaio

Alle 21.30 – Musica live Kashmir tribute band Cesare Cremonini (Piazza della repubblica) a Pizzo.

Musica live dalle ore 18.00 anche in piazza Vittorio Veneto-piazza Ercole a Tropea.

San Nicola De Legistris, dalle ore 15.00, ospita poi la XII edizione della Festa del fanciullo. L’appuntamento è promosso dal sodalizio culturale “Alighistos”.

“Re pipi”, a Spilinga appuntamento dedicato ai più piccoli con la favola animata. Si replica il 4 gennaio.

Gran concerto zambronese del Complesso bandistico Città di Zambrone si svolge al Centro servizi sociale. Inizio alle 18.00.

3 gennaio

A Briatico, alle ore 15.30, in piazza IV Novembre viene allestito il Villaggio e la slitta di Babbo Natale.

Badia di Nicotera, alle ore 19.00, atteso il Concerto polifonico Musica nova nella chiesa di San Nicola.

Musica live dalle ore 18.00, piazza Vittorio Veneto-piazza Ercole a Tropea.

A Ricadi, l’associazione “La cicala e la formica” e la Lav organizzano col patrocinio del Comune presso la sede Legambiente in piazzale stazione a Santa Domenica una Super Tombolata. Nel corso dell’evento si tiene la premiazione del Concorso di fotografia “Animali intorno a noi”. Inizio ore 16.00.

“Polar express”, lettura animata e visione film alla Biblioteca comunale di Rombiolo (evento Pro loco). Inizio alle ore 16.30.

L’Offerta musicale di Venezia alla Cappella dei Bianchi di S. Nicola, Tropea, alle ore 18:30 presenta “Musici Eccellentissimi”.

4 gennaio

A Briatico al centro polifunzionale l’evento Briatico Christmas sea fest.

Musica live dalle ore 18.00, piazza Vittorio Veneto-piazza Ercole a Tropea.

Il gruppo giovani “Don Raffaele Arena” di Rombiolo promuove nell’auditorium comunale l’appuntamento “Vieni nel mio cuore”. Inizio alle 15.30.

A Spilinga animazione per bambini e parco gonfiabili “Hakuna Matata”.

5 gennaio

Briatico, piazza IV novembre, evento Christmas sea fest, aspettando la Befana.

Musica live dalle ore 18.00, piazza Vittorio Veneto-piazza Ercole a Tropea.

Pizzo alle ore 18.00 arriva la Befana, Crazy Toons band a seguire dj set by Emilio Farfaglia.

Il Comune di Limbadi organizza la scoperta del Villaggio di Babbo Natale, aspettiamo la Befana nella sala convegni del Municipio. Inizio 15.30.

Tombolone, dalle 20.30, nell’ex asilo comunale Mandaradoni su impulso dell’associazione “Radici”.

Alle 19.00 mega Tombolone a Rombiolo su iniziativa della fcd Rombiolese calcio.

Alle 17.00 a Vibo Valentia, piazza Martiri d’Ungheria, “Arriva la Befana”.

A Parghelia in programma la presentazione del libro “Zungri e Zunculi” di Eugenio Sorrentino. Sala consiliare alle ore 18.00.

“U morto ‘nta casa”, commedia in due atti, debutta invece alle ore 21:00 presso i locali dell’ex scuola media di Brattirò.

Gran concerto zambronese del Complesso bandistico Città di Zambrone si svolge al Centro servizi sociale. Inizio alle 18.00.

6 gennaio

A Comerconi, dalle ore 17.00, tutto pronto per il presepe vivente.

A Nicotera, alle 15.00, arrivo della Befana. Piazzale Chiesa dell’Annunziata a Tropea il presepe vivente.

Musica live dalle 18.00 in piazza Vittorio Veneto e piazza Ercole.

A San Calogero, evento Pro loco “Arriva la Befana”, piazza Calipari alle ore 16.00.

Alle 17.30, a Calimera, in piazza Fontana, altro appuntamento dedicato all’Epifania a cura dell’associazione Don Comandè.

Il presepe vivente dei giovani di Limbadi dal titolo “Aspettando i re magi” torna alle ore 17.00.

A Vazzano apertura straordinaria del Museo situato al Mulino della gioventù.

La Befana vien di giorno, alle ore 12.00, curata dall’associazione “Don Mazza” si tiene a Pernocari.

A Pernocari, dalle 16.30, invece, la presentazione del calendario 2024 con mostra del concorso fotografico a cura dell’associazione Archeoclub Armos.

Festeggiamenti anche al Circolo Insieme di Presinaci dalle ore 18.30.

“Arriva la Befana” anche a Vibo Marina e a Bivona, alle 19.00.

Per l’Epifania, Serra San Bruno lancia l’appuntamento “La danza delle Befane” a cura dell’associazione Femmina, Incrociamenti e Civitas Bruniana.

Al Santuario diocesano di Zungri, alle 18.00 l’evento Schola cantorum Maria Santissima Immacolata.

