Jonadi, applausi per il “Chiara e Francesco” nella chiesa di Gesù Salvatore

Applausi per il musical “Chiara e Francesco”, proposto nel salone della chiesa parrocchiale “Gesù Salvatore” di Vena di Jonadi da “Armus Lab” e dalla locale associazione turistica Pro Loco, in collaborazione con le realtà “Asd Natalija Makarova Dance” e “Fermarsi Mai”. Allo spettacolo dedicato a Santa Chiara e al poverello di Assisi hanno assistito centinaia di persone, provenienti anche da altri comuni del Vibonese. Ad arricchire di ulteriori significati l’evento natalizio, la toccante dedica del sindaco Fabio Signoretta e degli organizzatori al 13enne Domenico Mazzeo, lo sfortunato giovane della scuola primaria di San Costantino Calabro, accasciatosi al suolo per arresto cardiaco e morto tra le braccia dei compagni, il 21 dicembre scorso, durante la lezione di Educazione fisica. Le storiche figure di Santa Chiara e San Francesco sono state interpretate con bravura dagli attori Antonella Furfaro e Filippo Grillo.

Al loro fianco venticinque personaggi. Tra questi, cantanti, danzatrici e attori, dimostratisi perfettamente credibili nelle loro interpretazioni, nonostante non tutti fossero professionisti del settore. Il risultato è andato oltre le più rosee aspettative, così come dimostrato dagli scroscianti applausi finali di un pubblico numeroso e attento. Tra gli attori, nelle vesti di frate francescano, anche il sindaco Signoretta. Al termine dello spettacolo, palpabile la soddisfazione del presidente della Pro Loco di Jonadi Enzo Pesce, il quale ha voluto ringraziare don Roberto Carnovale, ricordando nel contempo «il solido e indissolubile legame» esistente tra Jonadi e la città francescana di Assisi. Contento lo stesso parroco di “Gesù Salvatore”, il quale dal canto suo ha messo in evidenza la bravura dei vari interpreti, «capaci di tramettere messaggi di gioia e di pace, perfettamente in linea con lo spirito natalizio. La cosa bella – ha concluso don Carnovale – è stata vedere il volto luminoso di questi ragazzi mentre interpretavano i loro ruoli, in un musical che ha dimostrato l’importanza per i giovani di ritrovarsi insieme e di riuscire a trasmettere valori sani, adatti ad ogni cuore, cultura e mente».

