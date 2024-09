Puliamo il mondo, il Comune di Spilinga aderisce alla XXXII edizione del progetto globale di Legambiente

Anche il Comune di Spilinga aderisce alla XXXII edizione di Puliamo il mondo, il progetto globale di sensibilizzazione ambientale promossa da Legambiente. L’evento di quest’anno avrà luogo il 20, 21 e 22 settembre coinvolgendo cittadini, associazioni e istituzioni locali in un’importante azione di pulizia e riqualificazione ambientale. Per l’amministrazione di Enzo Marasco, «l’iniziativa rappresenta un importante momento di incontro e condivisione per famiglie, cittadini e associazioni, mirato a ristabilire un equilibrio tra attività umana ed ecosistemi naturali. L’evento prevede attività di pulizia diverse aree pubbliche inclusi giardini, strade e piazze ed è aperto a tutti i volontari che desiderano partecipare». L’invito pubblico del sindaco all’adesione numerosa, sottolinea la volontà di coinvolgere la comunità in un impegno collettivo per la tutela dell’ambiente.

Puliamo il mondo – Legambiente, foto di repertorio

Per supportare l’organizzazione di queste giornate di pulizia, la giunta comunale ha stanziato un piccolo contributo di circa 200 euro finalizzato all’acquisto di un kit “pacco bambino” che include materiali da adoperare durante l’evento, gadget e copertura assicurativa per 45 bambini volontari e 5 adulti. I residenti di Spilinga sono dunque chiamati a partecipare a questo evento significativo, contribuendo non solo alla pulizia del territorio, ma anche alla sensibilizzazione su temi ambientali. Il progetto di Legambiente, noto a livello internazionale come Clean Up the world, ha registrato la partecipazione di centinaia di migliaia di volontari nel corso degli anni. La manifestazione, oramai radicatasi ovunque, è sostenuta da prestigiosi patrocini tra cui la rappresentanza in Italia della Commissione europea, il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e l’Unione province d’Italia.