“Puliamo il mondo” a Spilinga, strade e luoghi pubblici tornano a splendere grazie all’iniziativa di Legambiente

Cittadini volontari ripuliscono la Villa comunale

Anche i cittadini, il mondo associazionistico e l’amministrazione comunale di Spilinga hanno risposto compatti alla XXXII edizione di “Puliamo il mondo”, la manifestazione nazionale di volontariato ambientale promossa dall’associazione Legambiente. Nella giornata odierna, diversi cittadini volontari si sono uniti per ripulire le strade e le aree pubbliche, «dimostrando un forte senso di comunità e responsabilità eco-sostenibile», secondo quanto fatto sapere dalla stessa amministrazione guidata da Enzo Marasco. «Grazie all’impegno congiunto dei cittadini, della Pro Loco di Spilinga e del Circolo culturale e sportivo “Don Michele Miceli”, l’amministrazione comunale – ha fatto sapere tramite social l’ente – ha organizzato un evento che ha coinvolto molti partecipanti, desiderosi di dare il proprio contributo per mantenere il territorio pulito e accogliente».

Impiegati anche i mezzi del Servizio di raccolta rifiuti

L’utilizzo dei mezzi del gestore del servizio di raccolta rifiuti «ha facilitato notevolmente le operazioni di pulizia, rendendo l’intervento ancora più efficace». Le aree scelte per svolgere l’evento sono state le due strade provinciali, verso Panaia e il collegamento con Brattirò, tristemente note per la presenza di discariche abusive. «Sono state ripulite dai rifiuti accumulati dagli incivili – ha sottolineato il sindaco Marasco -, mentre la Villa comunale ha ricevuto un’attenzione speciale con tanto di idropulitrice. A tutti i cittadini è stato quindi restituito un luogo di bellezza e socialità». Per Marasco, «questi sforzi non solo migliorano l’aspetto delle nostre strade e dei nostri spazi verdi, ma contribuiscono anche alla sensibilizzazione della popolazione riguardo all’importanza della sostenibilità ambientale». Al termine della giornata, i partecipanti hanno potuto gustare una deliziosa spaghettata, «un momento di convivialità – ha poi concluso – che ha premiato il loro duro lavoro e ha rafforzato i legami comunitari».