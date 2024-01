Pizzo street art festival: artisti pronti a rivitalizzare il centro storico

Rivitalizzare le aree più soggette a degrado, riportare l’interesse e la vitalità turistica. Con questo spirito a Pizzo è nato il progetto “Street art” partito qualche giorno addietro con la realizzazione di un murales dedicato a Gioacchino Murat ad opera dell’artistica catanzarese Massimo Sirelli. In tale contesto, da domani 2 gennaio e fino al giorno dell’Epifania, la città napitina ospiterà l’evento il “Sentiero Porte d’Artista”. Serrande, portoni e finestre, diventano supporti su cui gli artisti interverranno con disegni e colori, costruendo nuovi percorsi per scoprire i borghi della Calabria. Si tratta di un appuntamento inserito nel programma di rigenerazione urbana per la valorizzazione del centro storico voluto dall’Amministrazione comunale. “Pas”, “Sentiero porte d’Artista”, sottolineano i promotori «dal 2020 traccia sentieri d’arte con opere realizzate sulle porte dei borghi calabresi, su iniziativa di Massimo Sirelli». L’appuntamento a Pizzo coinvolgerà il centro storico tra via Paladini, via Chiaravalloti e via Posca. Qui sarà possibile ammirare gli artisti all’opera sotto la direzione artistica di Sirelli. Simile iniziativa, si ricorderà, viene adottata da circa due anni anche nel piccolo centro di Zungri. Qui, grazie alla creazione di opere su vecchi portoni e finestre di case disabitate, è stato allestito un vero e proprio itinerario. Una galleria d’arte a cielo aperto che ha contribuito alla cittadina del Poro di aumentare le presenze turistiche già richiamate dalla presenza dell’Insediamento rupestre.

LEGGI ANCHE: Realizzato a Pizzo un murales che raffigura Gioacchino Murat

Arte, musica e poesia: successo per l’iniziativa culturale in scena a Pizzo

Luminarie, presepi viventi e tombolate: gli eventi nel Vibonese da Capodanno all’Epifania

Il Comune di Pizzo sperimenta un nuovo bando pubblico a favore dell’ambiente