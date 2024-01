Arte, musica e poesia: successo per l’iniziativa culturale in scena a Pizzo

Esposizione di opere, performance musicali e letture di versi, dai classici agli autori contemporanei. Bilancio positivo per l’appuntamento organizzato dal Comitato “Un magico Natale”

Una serata dedicata all’arte, alla musica e alla poesia. Ha registrato ampia partecipazione di pubblico l’appuntamento culturale tenutosi a Pizzo alla piazzetta della Fontana vecchia. L’evento faceva parte del programma natalizio promosso dal Comune di Pizzo ed è stato organizzato dal Comitato “Un magico Natale”. Una serata curata e condotta magistralmente dalla poetessa Anna Callipo nel suo “Angolo della Poesia”, da lei allestito con dettagli unici e minuziosi. A rendere l’atmosfera ancor più suggestiva, poi, la presenza live della violinista Arianna Luci che ha incantato il pubblico con le sue performance musicali. Particolarmente apprezzata l’area dedicata al mondo dell’arte che si è valsa della collaborazione del presidente della Pro Loco di Acquaro Giuseppe Esposito, dove artisti di grande notorietà: Fortebraccio, Nadile, Console, Gaudioso, Maio hanno presenziato esponendo alcune delle loro opere. Una “Staffetta della poesia”, così l’ha definita Anna Callipo, capace di coinvolgere lettori, interpreti e poeti. Un appuntamento arricchito da versi inediti e personali fino a interpretazioni che hanno spaziato da Goethe, a Shakespeare, a Emily Brontë fino ad arrivare alla Divina Commedia di Dante e alla più contemporanea Merini. Dolcissima la lettura della più piccola tra i lettori, Paola che con disinvoltura ha letto le sue prose natalizie. «Il 2023 – chiosano gli organizzatori- non poteva chiudersi in maniera più elegante e raffinata. In un mondo definito ormai “digitale”, sono state ancora l’arte, la musica e la poesia a farci emozionare elevando i nostri spiriti».

