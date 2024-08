Cibo, tradizioni e convivialità al centro dell’appuntamento con la Tavolata spilingese

In via Carducci sarà allestito un tavolo lungo circa 100 metri. L'obiettivo è quello di celebrare il buon cibo ma anche creare un momento d'incontro e rafforzare il senso di comunità

La locandina dell’evento

Il Comune di Spilinga e la Pro Loco hanno organizzato per domenica 25 agosto una serata all’insegna della convivialità e delle tradizioni locali con la “Tavolata Spilingese”. Via Carducci sarà dunque allestita con un tavolo lungo circa 100 metri, pronto ad accogliere residenti e visitatori per una serata indimenticabile all’insegna dei sapori spilingesi. L’evento si propone non solo di celebrare il buon cibo, ma anche di creare un momento d’incontro tra le famiglie, le associazioni e i privati cittadini, intrecciando relazioni e rafforzando il senso di comunità. L’idea di una tavolata condivisa nasce dal desiderio di riunire le persone attorno a un’unica tavola, creando un’atmosfera festosa e accogliente.

Tutta la popolazione che ha inteso offrire il proprio contributo per la realizzazione di prodotto alimentari e piatti tipici si è mobilitata per mettere in piedi un evento unico nel suo genere, organizzando la serata assieme alla Pro Loco. Durante la serata, i partecipanti potranno gustare gratuitamente due piatti simbolo della tradizione culinaria locale: fileja alla ‘nduja e salsiccia alla brace, preparati con ingredienti freschi e di qualità. Ognuno è incoraggiato a portare bibite o altri prodotti da condividere con gli amici e i vicini di tavola, promuovendo così una vera e propria festa della convivialità.

Non mancheranno neanche le note musicali per allietare la serata: musicisti locali allieteranno l’evento con le loro melodie, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più festosa e coinvolgente. «L’obiettivo di questa iniziativa – hanno fatto sapere dalla Pro Loco – è quello di favorire l’aggregazione e la socializzazione, in un momento di spensieratezza e gioia comune. La “Tavolata Spilingese” non è solo un evento culinario, ma un vero e proprio abbraccio collettivo della comunità spilingese».